k8 وجبار 150 وحمزة 2، أهم المقاتلات والمسيرات في معرض إيديكس 2025

معرض إيديكس للصناعات
معرض إيديكس للصناعات الدفاعية 2025
الطائرات الهجومية والمسيرات أصبحت أهم عنصر في الجيوش الحديثة وقد تنافس عدد كبير من الشركات في عرض أحدث ما لديها من المقاتلات في العالم بمعرض ايديكس للصناعات الدفاعية 2025 في نسخته الرابعة المقام علي أرض المعارض بمصر.

أهم المقاتلات:
-المقاتلة KF 21 الكورية من الجيل 4.5 وتعمل بالذكاء الاصطناعي ومسيرات مما يجعلها غرفة عمليات جوية وتعرض كوريا على مصر هذه المقاتلة مع إمكانية الشراكة بالتصنيع المحلي داخل مصر.

 

-الهليكوبتر المقاتلة الكورية maha 1 وتعتبر مقاتلة تكتيكية رائعة خصوصًا مع أنظمة الاتصال المتطورة مما يجعلها منصة لتوجيه المسيرات. 

-مقاتلة FA50 الكورية وهي من ضمن القوات الجوية المصرية، حيث تستخدمها مصر كمقاتلة خفيفة في تدريب الطيارين وهي خطوة جيدة لتدريب الطيارين على الأجيال الحديثة تمهيدًا للانتقال للطائرات الشبحية من  الجيل 5.

الرافال الفرنسية:

-المقاتلة رافال الفرنسية التي تخدم في صفوف القوات المصرية وهي من الجيل 4 وتم إضافة تطويرات رقتها الي الجيل 5 مقاتلة حديثة في التسليح، حيث تطمح مصر للحصول على تسليحها الكامل من الصواريخ لخوضها القتال خلف حدود الرؤية. 

- مقاتلة اليورو فايتر: وهي تعد أيضا من الجيل 5.

-الطائرات F16 بلوك 52: وهي المقاتلة الأكبر في السرب الجوي المصري حيث تعد مصر ثاني أكبر مشغل لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية جيل رابع. 

-المسيرة الانتحارية جبار 150 التي تقوم بتصنيعها شركة مصرية 100%.
-المسيرة الهجومية الجديدة حمزة 2 مشروع مشترك بين مصر والصين.
-هليكوبتر MI 17 أحد طائرات القوات الجوية المصرية.
-طائرة تدريب K8 تصنيع مصري.

