"جبار-200" المسيرة المصرية التي لفتت أنظار الزائرين في معرض ايدكس 2025

المسيرات المصرية فخر الصناعات العسكرية والتي لاقت إقبالا كبيرا من الزائرين على مشاهدتها والتعرف على المواصفات الفنية من داخلمعرض الصناعات الدفاعية «إيديكس 2025».

حيث قدمت مصر نموذجا متقدما لحلول الطيران بدون طيار، بقدرات تشغيلية تعكس التطور المتسارع في منظومة الطائرات المسيرة المصرية.

وتأتي "جبار-200" ضمن فئة الطائرات الهدفية، وتوفر بيئة تدريبية أكثر واقعية، خصوصا في السيناريوهات التي تتطلب تحملًا طويلًا ودقة عالية في الأداء. وتم تطوير هذه النسخة لتمنح القدرة على تنفيذ مهام تدريبية ممتدة، مع قابلية تشغيل تتناسب مع العمليات المكثفة والمتكررة.

مميزات المسيرات

تتميز الطائرة بقدرتها على التحليق المتواصل لمدة 14 ساعة، وبسرعة تصل إلى 200 كم/ساعة، وهو ما يضعها في صدارة المنظومات التي تعتمد على مهام طويلة الأمد وأنماط طيران متكيّفة.

كما يعتمد تصميمها على هيكل خفيف، مع وزن إقلاع أقصى يبلغ 200 كجم، ما يمنحها مستوى أعلى من المناورة والاستجابة الفورية.

عمليات الصيانة

وتوفر "جبار-200" مرونة تشغيلية كبيرة بفضل تصميمها المعياري، الذي يسمح بتسريع عمليات الصيانة وإعادة التشغيل، الأمر الذي يجعلها خيارًا مناسبًا للمهام المتكررة التي تحتاج إلى جاهزية مستمرة.

وتستند في أدائها إلى منظومة تحكم تتيح محاكاة واسعة لصور التهديدات الجوية، بما يشمل الارتفاعات المختلفة وأنماط الطيران المتغيرة.

المواصفات الفنية

وعن المواصفات التقنية للطائرة، فإن طولها يبلغ 3.05 متر فيما يبلغ باع الجناح 2.8 متر.

وتعكس "جبار-200" توجّه الصناعة الدفاعية المصرية نحو تطوير حلول غير تقليدية في مجال التدريب الجوي، بما يدعم بناء منظومة محاكاة أكثر واقعية ويمنح القوات العاملة قدرات أعلى على التعرّف إلى التهديدات واختبار الجاهزية.

