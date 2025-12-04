الخميس 04 ديسمبر 2025
أخبار مصر

معرض إيديكس 2025، رئيس العربية للتصنيع يتفقد جناح شركة أميستون إنترناشيونال

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع
حرص  اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تفقد جناح شركة أميستون إنترناشيونال جروب،  كبرى الشركات المصرية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية، ومقابلة دكتور بيتر بطرس، رئيس مجلس الادارة، خلال فعاليات معرض إيديكس 2025.

وأكد عبد اللطيف على أهمية زيادة فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة بين الجانبين.
 

وفي سياق متصل وقعت الهيئة العربية للتصنيع  بروتوكولا للتعاون مع  شركة أميستون إنترناشيونال جروب للتجارة المصرية.


وقع البروتوكول عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

 

وخلال فعاليات التوقيع، أكد أن الهيئة تتطلع بقوة إلي التعاون الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي، وترحب بعقد الشراكات لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، معربا عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أميستون انترناشيونال جروب.

وأوضح أن مجالات التعاون تتضمن توطين أحدث التكنولوجيات في مجال تقنيات وأنظمة الصناعات الدفاعية.

 

احتياجات القوات المسلحة المصرية

 

وأضاف: نتطلع من هذا التعاون أن تصبح الهيئة العربية للتصنيع مركزًا إقليميًا للتعاون ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع شركة أميستون المصرية  ، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويدعم الدول الشقيقة والصديقة.

من جانبهم، أعرب كبار مسئولي شركة أميستون عن اعتزازهم بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرا أن شركة أميستون تهتم في صناعاتها بمطابقة معايير الجودة العالمية، وهذا ما يتوافر بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

