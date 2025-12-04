الخميس 04 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وسط إشادة دولية، استمرار فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس -2025"

إيديكس 2025
إيديكس 2025
شهد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية (إيديكس -2025) حضورا جماهيريا كثيفا على مدار فعالياته بما يعكس مدى نجاح تنظيم هذا الحدث الدولى على أرض مصر.

مصر تشارك بجناح متميز يحتوى على صناعات عسكرية متطورة

شهد المعرض، مشاركة الفعالة لمختلف كبرى شركات التسليح العالمية ومشاركة مصر بجناح متميز يحتوى على صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو توطين مجال التسليح والصناعات الدفاعية بما يسهم فى صقل دور مصر الرائد بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

كما شهد المعرض حرص الوفود العسكرية على تفقد كافة أجنحة المعرض ومتابعة كل ما هو جديد فى أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية، فضلًا عن التواجد الإعلامي المكثف من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التى حرصت على التواجد لنقل صورة حية من حالة التفاعل التى يقدمها المعرض لكافة المهتمين والعاملين بمجالات التسليح والصناعات الدفاعية.

فيما حرص عدد من الزائرين على الإشادة بالمعرض فى نسخته الرابعة كونها نسخة متميزة على مستوى التنظيم باعتباره منصة عالمية بتواجد شركات التسليح الرائدة دوليًا، كذلك مدى التقدم الذى تشهده الصناعة الوطنية فى مجالات التسليح المختلفة بما يبرز الرؤية الإستراتيجية الطموحة للدولة المصرية بكافة المجالات.

وعلى هامش فعاليات المعرض نظمت قوات الدفاع الجوى ندوة علمية تحت عنوان (أسلوب توفير الدفاع الجوى والصاروخى لمجابهة العدائيات الجوية الحديثة)، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوى للدول الشقيقة والصديقة وممثلو كبرى الشركات العالمية
فى مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوى.

وألقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة فى الندوة، مشيرًا إلى أهمية الحدث للتعرف على تداعيات الحروب الحديثة وما أظهرته من تهديدات جوية باستخدام التقنيات السيبرانية والذكاء الاصطناعى فى المسيرات والصواريخ متعددة رؤوس التدمير مما يجعلها تحديًا كبيرًا لأنظمة الدفاع الجوى.

واختتمت الندوة بحلقة نقاشية بواسطة عدد من الخبراء العسكريين، كذلك تقديم عدد من الحلول المقترحة بواسطة الشركات المشاركة بفاعليات الندوة.

المعرض الدولى للصناعات الدفاعية الدفاع الجوي والصاروخي الصناعات الدفاعية قادة القوات المسلحة قوات الدفاع الجوي قائد قوات الدفاع الجوي

