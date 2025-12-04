وسط إشادة دولية، استمرار فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس -2025"

18 حجم الخط

شهد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية (إيديكس -2025) حضورا جماهيريا كثيفا على مدار فعالياته بما يعكس مدى نجاح تنظيم هذا الحدث الدولى على أرض مصر.

مصر تشارك بجناح متميز يحتوى على صناعات عسكرية متطورة

شهد المعرض، مشاركة الفعالة لمختلف كبرى شركات التسليح العالمية ومشاركة مصر بجناح متميز يحتوى على صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو توطين مجال التسليح والصناعات الدفاعية بما يسهم فى صقل دور مصر الرائد بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

كما شهد المعرض حرص الوفود العسكرية على تفقد كافة أجنحة المعرض ومتابعة كل ما هو جديد فى أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية، فضلًا عن التواجد الإعلامي المكثف من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التى حرصت على التواجد لنقل صورة حية من حالة التفاعل التى يقدمها المعرض لكافة المهتمين والعاملين بمجالات التسليح والصناعات الدفاعية.

فيما حرص عدد من الزائرين على الإشادة بالمعرض فى نسخته الرابعة كونها نسخة متميزة على مستوى التنظيم باعتباره منصة عالمية بتواجد شركات التسليح الرائدة دوليًا، كذلك مدى التقدم الذى تشهده الصناعة الوطنية فى مجالات التسليح المختلفة بما يبرز الرؤية الإستراتيجية الطموحة للدولة المصرية بكافة المجالات.

وعلى هامش فعاليات المعرض نظمت قوات الدفاع الجوى ندوة علمية تحت عنوان (أسلوب توفير الدفاع الجوى والصاروخى لمجابهة العدائيات الجوية الحديثة)، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوى للدول الشقيقة والصديقة وممثلو كبرى الشركات العالمية

فى مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوى.

وألقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة فى الندوة، مشيرًا إلى أهمية الحدث للتعرف على تداعيات الحروب الحديثة وما أظهرته من تهديدات جوية باستخدام التقنيات السيبرانية والذكاء الاصطناعى فى المسيرات والصواريخ متعددة رؤوس التدمير مما يجعلها تحديًا كبيرًا لأنظمة الدفاع الجوى.

واختتمت الندوة بحلقة نقاشية بواسطة عدد من الخبراء العسكريين، كذلك تقديم عدد من الحلول المقترحة بواسطة الشركات المشاركة بفاعليات الندوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.