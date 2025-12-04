الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

18 حجم الخط

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم انتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعريف طلبة الجامعات بالجهود التى تبذلها الأكاديمية فى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى مختلف التخصصات.

الجهود المخلصة التى تبذلها الأكاديمية العسكرية

وألقى الدكتور محمـد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة كلمة أشار خلالها إلى التعاون المثمر بين الأكاديمية العسكرية المصرية وجامعة القاهرة، مشيرًا إلى الجهود المخلصة التي تبذلها الأكاديمية العسكرية المصرية فى تأهيل الدارسين وفقًا لمنهج علمى وتدريبى متميز لصقل مهاراتهم والارتقاء بمستوى وعيهم الوطنى.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة أشار خلالها إلى أن الأكاديمية تُسخِر كافة جهودها لإعداد أجيال جديدة قادرة على أداء مهامهم التى سيكلفون بها بكل تفانٍ وإخلاص بمختلف التخصصات واختتمت مراسم الاحتفال بتبادل الدروع وتكريم المتميزين فى الدورة.

فيما أعرب عدد من الحضور عن سعادتهم بتلك التجربة التى أسهمت فى المعرفة الواقعية لمنظومة التعليم بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تتم وفق آليات علمية مرموقة بكافة المجالات.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.