الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية
18 حجم الخط
ads

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم انتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعريف طلبة الجامعات بالجهود التى تبذلها الأكاديمية فى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى مختلف التخصصات.

الجهود المخلصة التى تبذلها الأكاديمية العسكرية

وألقى الدكتور محمـد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة كلمة أشار خلالها إلى التعاون المثمر بين الأكاديمية العسكرية المصرية وجامعة القاهرة، مشيرًا إلى الجهود المخلصة التي تبذلها الأكاديمية العسكرية المصرية فى تأهيل الدارسين وفقًا لمنهج علمى وتدريبى متميز لصقل مهاراتهم والارتقاء بمستوى وعيهم الوطنى.

 

 

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة أشار خلالها إلى أن الأكاديمية تُسخِر كافة جهودها لإعداد أجيال جديدة قادرة على أداء مهامهم التى سيكلفون بها بكل تفانٍ وإخلاص بمختلف التخصصات واختتمت مراسم الاحتفال بتبادل الدروع وتكريم المتميزين فى الدورة.

فيما أعرب عدد من الحضور عن سعادتهم بتلك التجربة التى أسهمت فى المعرفة الواقعية لمنظومة التعليم بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تتم وفق آليات علمية مرموقة بكافة المجالات.   

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة الأكاديمية العسكرية المصرية الاكاديمية العسكرية رئيس جامعة القاهرة قادة القوات المسلحة منظومة التعليم

مواد متعلقة

k8 وجبار 150 وحمزة 2، أهم المقاتلات والمسيرات في معرض إيديكس 2025

وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع عقد للتعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري

كاسحات الألغام، مفاجأة معرض إيديكس 2025

"جبار-200" المسيرة المصرية التي لفتت أنظار الزائرين في معرض ايدكس 2025

وزير الإنتاج الحربي يناقش مع "نورثروب جرومان" و"هيلينك" التعاون في التصنيع العسكري

الهيئة العربية للتصنيع توسع شراكتها مع كبرى الشركات الفرنسية

وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يعقدان عددا من اللقاءات مع قادة الوفود العسكرية

وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان سبل التعاون

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads