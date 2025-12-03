كاسحات الألغام، مفاجأة معرض إيديكس 2025

18 حجم الخط

ظهرت خلال معرض إيديكس 2025 عدد من الأجهزة والمعدات أهمها المسيرة العقرب وكاسحة الألغام المصرية من طراز ST-108-GPR إحدى أكثر المنظومات تطورًا في هذا المجال، والتي تم تزويدها بتقنية الرادار المخترق لطبقات الأرض GPR عالية الدقة وهي مثبتة على عربة مضادة للألغام والكمائن من إنتاج شركة AMSTONE.

الدمج بين المنظومات

وتم الدمج بين الحماية المتقدمة والتقنيات المتطورة مما يمنح المنظومة قدرة استثنائية على المناورة والعمل بكفاءة داخل أكثر ميادين القتال خطورة وكثافة من حيث النيران.

ويعتبر هذا المستوى التكنولوجي والتدريع الذي توفره المنظومة من الأعلى عالميًا ولا يتوفر إلا في عدد قليل من دول العالم أهمها الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وعقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الصناعات الدفاعية، فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية " إيديكس - 2025 "

والتقى اللواء بحرى محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية مع مدير الإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة شركة NAVAL GROUP الفرنسية وقام الجانبان بتوقيع إتفاقية لتعزيز العلاقات العسكرية بين كلا الجانبين، كما التقى بنائب رئيس شركة Leonardo الإيطالية للمبيعات لأوروبا وأفريقيا، ونائب مدير إدارة المشتريات الكورى الجنوبى، ومسئولى شركة سويفت الأمريكية بالشرق الأوسط.

رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط

كما إلتقى اللواء طيار عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية مع مدير إدارة المشروعات واللوجستيات بهيئة الأركان الجوية الإيطالية، والمدير الدولي للإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى لدولة قبرص، ومدير التخطيط وإدارة المعلومات بالقوات الجوية لدولة كوريا الجنوبية، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط، ومسئولى شركات AIRBUS الإسبانية وشركة SAFRANالفرنسية وشركة CALIDUS الإماراتية وشركة Leonardo الإيطالية وشركة ROSOBORON EXPORT الروسية.

كما التقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى مع نائب رئيس شركة RATHEON الأمريكية بأفريقيا، وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط، وقائد القوات الخاصة للقيادة المركزية الأمريكية، والمدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية.

اتفاقية تعاون مشترك مع مسئولى شركة ساميل 90 البلغارية

كما التقى اللواء محمـد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط، ومسئولى شركة ROSOBORON EXPORT الروسية.

