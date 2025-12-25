أخبار مصر: "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026، تحديد سعر الفائدة اليوم، انهيار عقارات في 3 محافظات، ترامب يقرر غزو فنزويلا

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026

كشف الإعلامي محمد علي خير، ملامح مفاجأة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي ذكرها في مؤتمره الصحفي أمس دون التطرق إلى تفاصيل، واصفًا ما جاء في المؤتمر بـ"قنبلة مدبولي".

اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة

تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صفقة "بديل" محمد صلاح

قرار مفاجئ اتخده نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، بشأن المفاوضات التي كان يعتزم الدخول فيها مع النجم الغاني أنطوان سيمينيو مهاجم فريق بورنموث.

وقوع مصابين وتهشم سيارات، بيان عاجل من محافظة الدقهلية بشأن انهيار عقار المنصورة (صور)

أصدرت محافظة الدقهلية بيانًا عاجلًا بشأن انهيار عقار جزئيًّا بشارع الدبوسي المتفرع من شارع عبده معروف بنطاق حي شرق المنصورة ووقوع مصابين وتلف عدد من السيارات.

بديل حديث لمنظم ضربات القلب الدائم داخل التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنجازًا طبيًّا يسجل لأول مرة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث نجح فريق طبي بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد في إجراء عملية كي العقد العصبية لعلاج حالات التباطؤ الشديد في ضربات القلب

الآن سنقاتل على الأرض، ترامب يقرر شن حرب برية على فنزويلا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على خطط بلاده لتنفيذ ضربات برية على مواقع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، فسخ التعاقد بالتراضي مع مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، وذلك بعد جلسة ودية جمعت الطرفين.

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم بخطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

إسرائيل تمطر "سد المنطرة" بريف القنيطرة في سوريا بالقنابل (فيديو)

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، فجر اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقنابل "سد المنطرة" الواقع بـريف القنيطرة الشمالي.

انهيار سقف عقار مكون من 3 طوابق في الوراق وإجلاء فوري لسكانه

انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس سقف عقار سكني، مكوَّن من 3 طوابق، دون وقوع إصابات بدائرة قسم شرطة الوراق.

بعد نجاح برنامج "دولة التلاوة"، خطوة غير مسبوقة لـ إذاعة البرنامج العام بشأن مشاهير القراء

بعد نجاح برنامج “دولة التلاوة”، في إحداث حالة فنية ودينية خاصة داخل البيوت المصرية والعربية، وأعاد إحياء المدرسة المصرية العريقة في التلاوة والتجويد، وامتد تأثيره إلى الشوارع والمقاهي، قررت إذاعة البرنامج العام تثبيت أسبوع لمشاهير القراء تلاوة الثامنة مساء (أعلام التلاوة).

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية، في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس عاصمة مصر والدوري السعودي.

مدعوم من ترامب، إعلان نصري عصفورة رئيسا لهندوراس

أعلنت الهيئة الانتخابية في هندوراس، الأربعاء، أن نصري عصفورة مرشح "الحزب الوطني" المحافظ المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فاز بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمة بدهس الطالبة "جنى" أمام مدرسة بالشروق

تنظر محكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرسة بالشروق، بتهمة القتل الخطأ.

لحظة انهيار منزل مكون من طابقين في إسنا جنوب الأقصر (فيديو)

انهار منزل قديم مكون من طابقين ويزيد عمره عن 200 عام بقرية طفنيس المطاعنة بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر.

تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا

أظهرت دراسة من جامعة ستانفورد آلية دقيقة تفسر سبب حدوث حالات التهاب عضلة القلب النادرة لدى بعض الشباب والمراهقين بعد تلقي لقاحات "كوفيد-19" القائمة على تقنية mRNA.

خالد علي يكشف مدى معاقبة مرتكب واقعة الفنانة ريهام عبد الغفور

لا تزال تداعيات واقعة الفنانة ريهام عبد الغفور بعد تداول صور مسيئة من خلال حضورها افتتاح عرض خاص لفيلمها الجديد، لم تتوقف عند دعم الوسط الفني بل تطرق البعض للشق القانوني لملتقط الصور ونشرها خاصة بعد اعتزام نقابة المهن التمثيلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب هذه الواقعة.

"العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مساء الأربعاء، أن بحوزتها أكثر من مليون وثيقة أخرى قد تكون مرتبطة بـجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعتها قبل نشرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.