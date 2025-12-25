بديل حديث لمنظم ضربات القلب الدائم داخل التأمين الصحي الشامل

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنجازًا طبيًّا يسجل لأول مرة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث نجح فريق طبي بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد في إجراء عملية كي العقد العصبية لعلاج حالات التباطؤ الشديد في ضربات القلب.

علاج تباطؤ ضربات القلب الناتج عن خلل في نشاط العصب الحائر

ويعد هذا التدخل العلاجي المتقدم خطوة فارقة في علاج تباطؤ ضربات القلب الناتج عن خلل في نشاط العصب الحائر، وهو الخلل الذي كان يؤدي إلى نوبات إغماء متكررة لدى المرضى، وكان العلاج التقليدي له يقتصر على تركيب منظم دائم لضربات القلب.



أكدت هيئة الرعاية الصحية أن هذة التقنية بديلًا علاجيًّا حديثًا يساهم في تحسين جودة حياة المرضى دون الحاجة إلى جهاز دائم، بما يقلل من الأعباء الصحية والنفسية المرتبطة بزراعة منظمات القلب.

أول حالة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يتم فيها تجنب تركيب منظم دائم لضربات القلب

وأكدت الهيئة أن هذه العملية أول حالة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يتم فيها تجنب تركيب منظم دائم لضربات القلب لمريض يعاني من حالات الإغماء المتكرر، ما يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وحرص الهيئة على إدخال أحدث التقنيات العلاجية وفقًا للمعايير العالمية.

جدير بالذكر أنه أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تعزيز خدمات طب وجراحة العيون التخصصية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال إدخال أحدث تقنيات جهاز الفاكو لجراحات المياه البيضاء والشبكية، في إطار خطة الهيئة المستمرة لتطوير الخدمات الصحية التخصصية، ودعم مكانة المحافظة على خريطة السياحة العلاجية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أن إدخال جهاز الفاكو المتطور يأتي باستثمارات بلغت 3.5 مليون جنيه، ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث البنية التقنية للأقسام التخصصية بمستشفياتها، وتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة تضاهي المعايير العالمية، وبما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يُعد أحد الصروح الطبية المتقدمة التابعة للهيئة بجنوب سيناء، وقد نجح قسم الرمد به في تقديم خدماته لأكثر من 20 ألف متردد منذ بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، في منظومة متكاملة تجمع بين العلاج المتقدم، ودقة التشخيص، وجودة الخدمة الطبية.

وأضاف أن جهاز الفاكو من أحدث التقنيات المستخدمة عالميًّا في علاج المياه البيضاء والشبكية، حيث يتيح إجراء الجراحات بدقة عالية من خلال تدخلات دقيقة وآمنة، مع سرعة التعافي وتحسن الرؤية في فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المرضى ورفع كفاءة النتائج العلاجية.

