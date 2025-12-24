الأربعاء 24 ديسمبر 2025
رياضة

الزمالك يعلن تعيين حسام عبد العزيز مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة

حسام عبد العزيز
حسام عبد العزيز
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تولي الدكتور حسام عبد العزيز مهمة تدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

ويمتلك حسام عبدالعزيز سيرة ذاتية مميزة، حيث تولى تدريب أكثر من نادي كان آخرهم بتروجت، كما سبق له تدريب الفريق الأبيض، وحقق معه بطولة الدوري موسم 2015، وكأس مصر موسم 2016.

رحيل مدرب طائرة الزمالك 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قبول اعتذار أحمد رمضان الجيزاوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة، عن عدم الاستمرار في مهمته، بسبب ظروفه الصحية.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر للجيزاوي على ما قدمه للفريق، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق في الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم السبت المقبل، في افتتاح مواجهات الفريق بالدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

الكاف يحدد مواعيد مباريات الزمالك في الجولات 3 و4 و5 بالكونفدرالية

من ناحية أخرى،  تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” يفيد بتحديد مواعيد مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كاف يحدد مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير المقبل.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وفي الجولة الخامسة يحل الزمالك ضيفًا على نظيره زيسكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير المقبل.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويمتلك الزمالك 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، وكايزر تشيفز  نقطة واحدة، بينما يبقى زيسكو الزامبي بدون نقاط.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يلتقي فريق نادي الزمالك وسموحة في الثامنة مساء غد الخميس على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويتصدر الزمالك قمة المجموعة الثالثة مناصفة مع المصري برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف للابيض يليهما زد بـ3 نقاط ثم الاتحاد السكندري نقطتين وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وكل منهما نقطة وحرس الحدود في المؤخرة بدون نقاط.

