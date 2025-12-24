جلسة حسام حسن مع الشناوي تحسم حارس مرمى مصر أمام جنوب أفريقيا

18 حجم الخط

نفى مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ما تردد من أنباء في الساعات الماضية بأن هناك اتجاها داخل الجهاز الفني للفراعنة بإحالة محمد الشناوي لدكة البدلاء في المباراة القادمة في بطولة أمم أفريقيا أمام منتخب جنوب أفريقيا، والدفع بمصطفى شوبير أساسيا.

تفاصيل جلسة حسام حسن مع محمد الشناوي

وأوضح المصدر، أن حسام حسن عقد جلسة مع محمد الشناوي عقب مباراة الجولة الأولى أمام زيمبابوي في حضور سعفان الصغير مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، وأبلغ الحارس الدولي ثقته في خبراته الكبيرة وإمكانياته الفنية، وأن عليه أن يكون أكثر تركيزا وهدوءا في المباراة القادمة أمام جنوب أفريقيا، خاصة أن المنافس يضم لاعبين مميزين في خط الهجوم، قادرين على استغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف في مرمى المنافسين، لذلك عليه أن يتلافى سقوط الكرة من يديه وأن يكون أكثر تركيزا، خاصة أن منتخب مصر يتطلع لتحقيق الفوز أمام جنوب أفريقيا وحسم بطاقة التأهل لدور الستة عشر في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

محمد الشناوي، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب افريقيا يوم الجمعه 26 -12 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا

وتمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

