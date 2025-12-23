الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار

وزير الخارجية الدكتور
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، فيتو
تتابع جمهورية مصر العربية ببالغ القلق ما يشهده الشمال السوري، وخاصة منطقة حلب، من اشتباكات وتطورات ميدانية متسارعة، وما يصاحبها من أعمال عنف وترويع للمدنيين، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار سوريا .

خفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين

وأكدت مصر خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم، الأهمية البالغة لخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وصون أمن سوريا ووحدة أراضيها

كما شددت على أن الحل المستدام للأزمة السورية يظل رهنا بعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار، وتراعي مصالح جميع مكونات الشعب السوري، في إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها.

