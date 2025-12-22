الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الداخلية السورية: الجيش يرصد نشاطا عدوانيا لقوات قسد

الداخلية السورية،
الداخلية السورية، فيتو
18 حجم الخط

سوريا، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن الجيش السوري رصد نشاطًا عدوانيًا لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" إثر مهاجمتها للحواجز المنتشرة في أحياء حلب، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث تؤكد استمرار التصعيد من جانب قسد ضد القوات النظامية والمناطق السكنية.

الداخلية السورية تنفي الروايات المروجة من قبل قسد وتؤكد مسؤوليتها عن الاعتداءات

وقال المتحدث في تصريحات تليفزيونية إن ما تروجه قسد من بيانات بشأن مواجهة الجيش السوري لا صحة له على الإطلاق، مؤكدًا أن قوات قسد دائمًا ما تكون البادئة بالاعتداء، بينما تتصرف القوات السورية دفاعيًا لحماية المدنيين والمرافق الحيوية.

الداخلية السورية تزعم: استهداف الأحياء السكنية يكشف رفض قسد لجهود إعادة الإعمار

وأشار المتحدث إلى أن استهداف قسد للأحياء السكنية في حلب يعكس بشكل واضح أنها لا ترغب في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المدينة، مضيفًا أن هذه الهجمات تزيد من معاناة المدنيين وتعطل تقديم الخدمات الأساسية.

التأكيد على الحل السوري الكامل وإبعاد أي نفوذ خارجي

وأوضح المتحدث أن بنية قسد ليست سورية 100%، وأن وجود عناصر خارجية ضمن تشكيلاتها يزيد من التعقيد الأمني، لكنه شدد على أن وزارة الداخلية والجيش السوري يواصلان العمل على إيجاد حل سوري خالص ينهي الانتهاكات ويضمن سيادة الدولة وأمن المواطنين.

استمرار الاستنفار الأمني لحماية السكان وتأمين مدينة حلب

وتأتي تصريحات الداخلية السورية في ظل توتر مستمر شمالي المدينة، حيث تستمر القوات النظامية في مراقبة الوضع الميداني والتعامل بحذر ومسؤولية لضمان سلامة السكان والحفاظ على استقرار الأحياء السكنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الداخلية السورية الجيش السوري قسد حلب قوات سوريا الديمقراطية سوريا

مواد متعلقة

صحة حلب: مقتل مدنيين وإصابة 8 آخرين في قصف لـ قسد

القصة الكاملة لأحداث حلب.. اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى.. اتهامات متبادلة بين الجيش السوري وقوات قسد.. مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات داخل الأحياء السكنية.. ودعوات محلية لحماية المدنيين

سانا: قسد تقصف مستشفى الرازي في حلب وسط تحذيرات رسمية للسكان

الجيش السوري ينفي الهجوم على مواقع قسد في حلب

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

نهائي السوبر الإيطالي، نابولي يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

الهلال السعودي يفوز على الشارقة الإماراتي 0/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

هل اعتمر الرسول في شهر رجب، وحكم العمرة فيه؟

هل صيام أول شهر رجب بدعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads