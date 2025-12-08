الإثنين 08 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الشرع: سوريا دخلت مرحلة إعادة ترميم الدولة وسيادة القانون

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو
شارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الفعاليات الرسمية للذكرى الأولى لإسقاط نظام بشار الأسد، مؤكدًا في كلمة له مساء اليوم الإثنين، أن سوريا تطوي صفحة طويلة من “الضياع والتشويه” وتبدأ مسارًا جديدًا قائمًا على المصالحة الوطنية واستعادة الدور الإقليمي التاريخي للبلاد.

 

الشام كانت جوهرة الشرق وخمسون عامًا من التراجع ليست كفيلة بمحوها

وفي كلمة ألقاها أمام آلاف الحاضرين في ساحة الاحتفال وسط دمشق، قال أحمد الشرع:“فقدنا الشام درّة الشرق لأكثر من خمسة عقود، وحاولوا سلخها عن عمقها الحضاري والتاريخي، لكن هذه الأرض لا تُهزم، ولا يمكن لأحد أن يغيّر هويتها أو يلغي مكانتها التي صاغتها آلاف السنين.”

وأضاف أحمد الشرع، أن العقود الماضية شهدت “تشويهًا ممنهجًا لبنية الدولة والمجتمع”، مشددًا على أن الشعب السوري تمكن في عام واحد من “إعادة بناء الثقة وإحياء روح الدولة الحديثة”.

 

سوريا تتجه إلى نموذج دولة مستقرة منفتحة على الجميع

وأكد الرئيس السوري أن بلاده دخلت “مرحلة إعادة ترميم الدولة وسيادة القانون”، معتبرًا أن إسقاط النظام السابق “لم يكن مجرد حدث سياسي، بل فرصة لإعادة صياغة هوية سوريا وبناء عقد اجتماعي جديد”.

 

احتفالات واسعة في دمشق وجميع المحافظات وتحضيرات لبرنامج إصلاحي شامل

وتزامنت كلمة الشرع مع عروض وطنية واحتفالات شعبية امتدت إلى مختلف المحافظات، في وقت تستعد فيه الحكومة للإعلان عن برنامج إصلاحي شامل يشمل إعادة الإعمار، وتمكين المؤسسات، والانفتاح الاقتصادي على الشركاء الإقليميين والدوليين.

الاتحاد الأوروبي: ندين أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا

الشيباني: إسرائيل تحتل أجزاء من سوريا ولا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق معها

 

 

 

