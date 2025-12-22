عشرات العائلات يغادرون محيط حي الليرمون بحلب جراء قصف قوات "قسد"

18 حجم الخط

أفادت وكالة الأنباء السورية بوقوع تصعيد أمني جديد شمالي مدينة حلب، عقب استهداف طريق غازي عنتاب من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ما أدى إلى إغلاق الطريق بشكل مؤقت حرصًا على سلامة المدنيين وحركة المرور.

إغلاق طريق غازي عنتاب بسبب القصف والاستهداف المباشر

وذكرت الوكالة أن استهداف الطريق الحيوي تسبّب في تعطيل الحركة عليه، في وقت تعمل فيه الجهات المختصة على تقييم الأضرار وتأمين المنطقة، وسط مخاوف من تجدد الاستهداف.

إصابة عنصرين من الدفاع المدني السوري قرب حي الأشرفية

من جانبه، أعلن الدفاع المدني السوري عن إصابة اثنين من عناصره برصاص قوات "قسد"، وذلك أثناء قيامهما بمهام إنسانية قرب حي الأشرفية بمدينة حلب وتم نقلهما لتلقي العلاج، وأن الاعتداء يشكل تهديدًا مباشرًا للعاملين في المجال الإنساني.

وأكدت الإخبارية السورية: إصابة 4 مدنيين وعناصر من الدفاع المدني جراء استهداف "قسد" لعدة أحياء في حلب، فيما أفادت "سانا": خروج عشرات العائلات من محيط حي الليرمون بحلب جراء قصف قوات "قسد".

استهداف محيط دوار شيحان شمالي مدينة حلب

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام سورية بأن عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية استهدفوا محيط دوار شيحان شمالي حلب، ما أثار حالة من التوتر والاستنفار الأمني في المنطقة، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات بين المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر أمني متزايد شمالي سوريا، وسط تحذيرات من انعكاسات خطيرة على الوضع الإنساني وحركة المدنيين، لا سيما في المناطق القريبة من خطوط التماس.

