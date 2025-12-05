الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجنة 57 بمدينة وبندر قنا

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، أظهر الحصر العددي لأصوات الناخبين باللجنة 57 ومقرها مدرسة الحميدات بالدائرة الأولى بمدينة وبندر قنا والملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 الآتي:


مصطفي محمود مصطفي ١٠٧ أصوات
محمد عبدالهادي أبو العلا ١٢٦صوتًا
أحمد عبد السلام الشيخ ٣٩ صوتًا
محمود عبد السلام الضبع ١١٦ صوتًا
شعبان شيخون ٥ أصوات
محمود حسن بدران ٩ أصوات
امبارك أبو الحجاج ١٥ صوتًا
منال عبد الوهاب ٧٢ صوتًا
حماده الجبلاوي ٢٥صوتًا
ملاك ويصا ٣٠٤ أصوات
هيثم جاب الله ٤٣٩صوتا
سيهام سيف الدين ٦٤ صوتًا
وائل حسن ١٣ صوتًا
محمد عباس ٩ أصوات
أحمد العبد ٢٦ صوتًا
معتز محمود أبو الحسن ١٣ صوتًا
ايمن محمد علي موسي ٢٩ صوتًا
منتصر عبد الراضي ٢٢ صوتًا
ممدوح محمد يوسف٨٥ صوتًا
أحمد عبد اللطيف ١٨ صوتًا
علي عمر ١٩ صوتًا
محمود أحمد ١٤صوتًا
أحمد علي ٨ صوتًا
رمضان محمد ٣٢ صوتًا
سعود صابر ١٠٢٥ صوتًا
محمد الديب ١١ صوتًا
سعد الخيام  ٢٤٠٧ أصوات
العمدة مبارك ٢٢ صوتًا
صلاح الرفاعي٣٠ صوتًا
جويد عرفات ٩٨ صوتًا
اشرف طرنجه٢٠ صوتًا.

وتجرى الانتخابات في الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في عدد 7 محافظات هي محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب 2025 الحصر العددي قنا الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الدوائر الملغاة

الأكثر قراءة

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة بتروجيت وبيراميدز في الدوري المصري

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

اضطراب الملاحة بخليج السويس والعقبة، تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة

ترامب يعتزم إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل عيد الميلاد

معدل من محافظة إلى محافظة، حقيقة فيديو توزيع أموال للتصويت لصالح مرشح انتخابي بسوهاج

تفوق للمستقلين، إعلان نتائج الحصر العددي للأصوات في الدائرة الثانية بالفيوم

ارتفاع البتلو والكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads