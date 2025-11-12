الحصر العددي للأصوات بالدائرة الرابعة في الإسكندرية بانتخابات مجلس النواب

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بدائرة محرم بك ومينا البصل الدائرة الرابعة بالإسكندرية، العدد الحصري للانتخابات وجاءت كالتالي: 

عدد من  أدلوا بأصواتهم 115 ألفًا و965 صوتًا، عدد الأصوات الصحيحة 87 ألفًا 174 صوتًا. 

حصل المرشح محمد جبريل على 54 ألفًا و135 صوتًا، الصافي عبد العال على 53 ألفًا و27  صوتًا، أحمد عويضة 7 آلاف 471 صوتًا. 

 

الدائرة الثانية 

وفي الدائرة الثانية وبعد فرز 54 صندوق حصل عمر الغنيمي على  13900 صوت، الدكتور أحمد عبد المجيد 10538 صوتًا.

كما حصل حازم الريان على 9950 صوتًا، عفيفي كامل على 6780 صوتًا.

وفتحت اللجان الفرعية أمس الثلاثاء أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من  انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجان فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة،  وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.


وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

 

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

 

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.  

 

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

 

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

 

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

الجريدة الرسمية