ضبط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة من بينهم سيدة، لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها فى القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صفة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتقدر القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات لضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

