ضبط مصنع ومخزن يحويان مبيدات مغشوشة وكميات كبيرة من المخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مصنع ومخزن لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، أكدت على نشاط المصنع في إنتاج مبيدات زراعية مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الزراعي.

تفاصيل الضبط

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المبيدات الزراعية: 6800 عبوة مجهولة المصدر، 800 لتر معبأة داخل براميل، 3000 عبوة وكرتونة فارغة معدة للتعبئة، و16900 قطعة ملصق تحمل علامات تجارية وهمية.

كما تم ضبط عنصر جنائي خطر من تجار المخدرات داخل المخزن، بحوزته مواد مخدرة متنوعة تشمل هيروين، آيس، كوكايين، حشيش، أفيون، بالإضافة لمبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية.

وقدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 10 ملايين جنيه.

الإجراءات القانونية



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ومصادرة المضبوطات للتصرف فيها وفق القانون، وفي إطار استمرار الحملات الأمنية للحد من جرائم الغش التجاري والمواد المخدرة.

