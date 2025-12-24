تفاصيل احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في 4 يناير

18 حجم الخط

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد، الموافق 4 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

قيادات الطائفة الإنجيلية

ويحضر احتفالات عيد الميلاد عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة.

رسالة الميلاد

ويتضمن برنامج الاحتفال صلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، فقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن يختتم الدكتور القس أندريه زكي الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.

في سياق متصل، صرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، بأن استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة سيبدأ من الساعة السادسة مساءً، لتغطية الحدث الذي سيتم بثه عبر التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، مما يتيح لشعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها متابعة الاحتفال.

