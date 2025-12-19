منتخب الجزائر يتلقى ضربة قوية قبل انطلاق أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تلقى المنتخب الجزائري ضربة قوية قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن غياب نجمه حسام عوار بسبب الإصابة.

إصابة حسام عوار

وأفاد الاتحاد في بيان رسمي أن اللاعب تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وأكدت الفحوصات الطبية أن الإصابة تستوجب إراحته، مما أدى إلى استبعاده من المشاركة في البطولة القارية.

وفي خطوة سريعة، قرر الجهاز الفني للمنتخب الجزائري استدعاء لاعب نادي أنجيه الفرنسي، حيماد عبدلي، لتعويض غياب عوار، ضمن قائمة “الخضر” استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويعد غياب حسام عوار ضربة قوية للمنتخب الجزائري، حيث كان اللاعب من العناصر المؤثرة والواعدة في تشكيلة الفريق، لكن الثقة لا تزال قائمة في قدرة حيماد عبدلي على تقديم الإضافة والدعم في خط الوسط خلال المسابقة.

وينتظر أن يسعى “الخضر” لتعويض هذا الغياب بخطط فنية محكمة، لتمثيل الجزائر بأفضل صورة وتحقيق نتائج تليق بتاريخ المنتخب العريق في المحافل القارية.

وكشفت تقارير إعلامية مغربية، أن 150 قناة عالمية ستقوم بإذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2025.

150 قناة تنقل أمم إفريقيا

وأفادت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن 30 دولة أوروبية ستقوم بنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب الدول الأفريقية الـ 54، كما حصلت 3800 وسيلة إعلامية على اعتماد تغطية مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا حول العالم

وتشمل قائمة القنوات الناقلة عددا من أبرز الشبكات العالمية، من بينها DAZN التي ستبث المنافسات في أوروبا وأمريكا وآسيا، وCanal+ التي تغطي أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى Channel 4 البريطانية، وBand TV البرازيلية، وLa Liga Plus الإسبانية، وSport TV البرتغالية، وZiggo Sport الهولندية، إلى جانب قنوات من إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وإيران.

