كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري يبحثان عن الفوز الأول

يلتقى فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء فريقا كهرباء الإسماعيلية والإتحاد السكندرى ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر .

مباراة كهرباء الإسماعيلية والإتحاد السكندرى 

ويسعى الفريقان الي تحقيق الفوز الأول لهما حيث يمتلكان نقطة وحيدة فقط فى المركز الرابع والخامس في الترتيب بالمجموعة الثانية.

رضا شحاتة المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية يطمح لتحقيق للفوز من أجل إحياء آماله في المنافسة على الصعود، بينما يحاول تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى كسر عقدة المنافس الذى حقق الفوز على زعيم الثغر هذا الموسم مرتين في الدوري والكأس.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الثالثة  التي تضم الزمالك والمصري وحرس الحدود وزد إف سي والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.

تضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

مجموعات كأس عاصمة مصر

 

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.
المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.
المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

موعد مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر

-الثلاثاء 23 ديسمبر

مودرن سبورت ضد وادى دجلة..5 مساء (0-3)

غزل المحلة ضد الأهلى..5 مساء (2-1)

-الأربعاء 24 ديسمبر

فاركو ضد انبى..5 مساء

كهرباء الاسماعيلية ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش..8 مساء

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الاهلى..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الاسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

 

جوائز كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه

ads