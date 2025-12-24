كأس عاصمة مصر، المقاولون يبحث عن الفوز الأول أمام طلائع الجيش

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء فريقا المقاولون العرب وطلائع الجيش باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش

ويسعى فريق المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان المدير الفنى إلى تحقيق الفوز الأول، بينما يستهدف الطلائع بقيادة جمعة مشهور تحقيق الفوز الثانى.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى والتي تضم الأهلي وسيراميكا وفاركو وطلائع الجيش وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.



ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة- 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

تضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

موعد مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر

-الثلاثاء 23 ديسمبر

مودرن سبورت ضد وادى دجلة..5 مساء (0-3)

غزل المحلة ضد الأهلى..5 مساء (2-1)

- الأربعاء 24 ديسمبر

فاركو ضد انبى..5 مساء

كهرباء الاسماعيلية ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش..8 مساء

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الاهلى..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الاسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

جوائز كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه

