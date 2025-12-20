كأس عاصمة مصر، سموحة يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، انتهت مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر.

جاءت المباراة في مجملها أقل من المتوسط، وانحسر اللعب في منتصف الملعب في أغلب فتراتها، ولم تشهد فرص هجومية حقيقية على المرميين، بإستثناء بعض المحاولات على إستحياء، بسبب الرقابة اللصيقة التي فرضها الفريقين على مفاتيح اللعب.

وكان قد أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لنادي سموحة، تشكيلة فريقه في مباراة ديربي الثغر أمام الاتحاد السكندري، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

فريق سموحة، فيتو

تشكيل سموحة أمام الاتحاد السكندري

دخل سموحة مباراته أمام الاتحاد السكندري بتشكيل يضم كل من:

أحمد ميهوب - شريف رضا - محمد دبش - ميدو مصطفى - يوسف عفيفي - عمرو السيسي - سمير فكري - خالد الغندور - محمد كونيه - حسام أشرف - بابي بادجي.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام سموحة

فيما أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل سيد البلد لمواجهة سموحة وضمت كل من:

محمود جنش، أبو بكر إليادي، محمود علاء، عبد الغني محمد، مؤمن شريف، مصطفى إبراهيم، أحمد عاطف، أحمد ناجي، نور علاء، سيفوري إيزاك، فادي فريد.

جدير بالذكر أن سموحة خسر مباراة الجولة الأولى أمام زد بهد دون مقابل، أما الاتحاد السكندري، فقد تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام المصري البورسعيدي

لذلك فإن الاتحاد السكندري رفع رصيده إلى نقطتين في مباراتين، فيما حصد سموحة أول نقطة بعد الجولة الثانية بدور المجموعات.

