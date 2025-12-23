العقارات تتصدر قطاعات البورصة الأكثر تداولا بختام تعاملات منتصف الأسبوع

18 حجم الخط

شهدت البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء نشاطًا ملحوظًا في عدة قطاعات، حيث تصدرت العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والأغذية والمشروبات قائمة القطاعات من حيث قيم التداول. وأظهرت البيانات اليومية اختلافًا واضحًا في أولويات المستثمرين على صعيد القطاعات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن القطاعات العقارية والخدمات المالية غير المصرفية شهدت أعلى مستويات التداول، بينما سجلت قطاعات مثل الطاقة والتجارة ومواد التعبئة مستويات منخفضة، مما يعكس تنوع أولويات المستثمرين بين القطاعات ذات العائد المستقر والقطاعات الموسمية أو منخفضة السيولة.

أبرز القطاعات من حيث قيمة التداول

العقارات: تصدرت القطاع بقيمة تداول بلغت 1,043,689,379 جنيه، بما يعادل 18.1% من إجمالي التداولات، مدفوعة بالإعلانات الأخيرة لمشروعات جديدة وتحسن معنويات المستثمرين.

الخدمات المالية غير المصرفية: سجلت تداولات بقيمة 864,421,878 جنيه (15%)، مع اهتمام المستثمرين بالشركات التي تقدم حلول تمويلية واستثمارية متنوعة.

الأغذية والمشروبات والتبغ: بلغت قيمة التداول 764,406,934 جنيه (13.2%)، مع استمرار الطلب القوي على منتجات هذا القطاع واستقرار الأسعار.

المواد الأساسية: 652,138,059 جنيه (11.3%)، مستفيدًا من الاستثمارات في الصناعات الثقيلة والمواد الخام.

الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات: 427,543,894 جنيه (7.4%)، حيث يواصل القطاع جذب الاستثمارات مع التوسع الرقمي والتحول التكنولوجي.

مواد البناء: 343,408,023 جنيه (5.9%)، مدعومًا بزيادة المشروعات الإنشائية.

الرعاية الصحية والدوائية: 329,750,101 جنيه (5.7%)، مع استقرار الطلب على الخدمات الصحية.

البنوك: 323,000,744 جنيه (5.6%)، مع تحرك ملحوظ في أسهم القطاع المصرفي.

مقاولات وإنشاءات هندسية: 271,740,375 جنيه (4.7%)، مع استمرار النشاط الإنشائي.

السياحة والترفيه: 158,092,602 جنيه (2.7%)، مع بعض الانتعاش الموسمي في قطاع السفر.

تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء جلسات منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.954 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 41419 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 50860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 18826 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4614 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12990 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 17183 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة.

تعاملات جلسة أمس الإثنين

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.937 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 41102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 50612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 18682 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4576 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 17034 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكانت قد ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأحد، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.942 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 41348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 50724 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 18789 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4564 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17038 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة

