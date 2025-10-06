الإثنين 06 أكتوبر 2025
رقية أنور السادات تكشف علاقة والدها بصلاح ذو الفقار فى السجن

أنور السادات
أنور السادات

كشفت رقية السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل جديدة عن العلاقة التي جمعت والدها بالفنان الراحل صلاح ذو الفقار خلال فترة وجوده في السجن قبل ثورة يوليو.

وأضافت رقية السادات لـ"فيتو": رأيت‭ ‬صلاح‭ ‬ذو‭ ‬الفقار؛‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬ضابطا‭ ‬فى‭ ‬سجن‭ ‬أرميدان،‭  ‬وعندما‭ ‬حصل‭  ‬جدى‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬لزيارة‭ ‬بابا ‬فى‭ ‬سجن‭ ‬أرميدان،‭ ‬استقبلنا‭ ‬الضابط‭ ‬النبطشى‭ ‬صلاح‭ ‬ذو‭ ‬الفقار‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬متخرجا‭ ‬جديدا‭ ‬من مدرسة‭ ‬البوليس.

 

ذكريات رقية السادات مع والدها

واستكملت السادات،‭ ‬أخذنى ‬صلاح ذو الفقار وحملنى‭ ‬وأنا‭ ‬طفلة‭ ‬وأتى‭ ‬لى‭ ‬بعلبة‭ ‬شيكولاتة‭ ‬وقال‭ ‬لى‭:‬ بابا‭ ‬دلوقتى‭ ‬جاى‭ ‬وكويس‭ ‬جدا،‭ ‬فخرجت‭ ‬أنظر‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ ‬بالساحة‭ ‬رأيت‭ ‬أناسا‭ ‬يُجلدون‭ ‬فصرختُ،‭ ‬وذهبت‭ ‬إلى‭ ‬صلاح‭ ‬ذو‭ ‬الفقار،‭ ‬وقلت‭ ‬له‭:‬ الحق‭..‬ بيضربوا‭ ‬بابا‭ ‬بالكرباج،‭ ‬فقال‭ ‬لى:‭ ‬بابا‭ ‬ليس‭ ‬هنا،‭ ‬لكنه‭ ‬فى‭ ‬حجرته‭ ‬وسيأتى‭ ‬الآن.

وتابعت،‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭ ‬عندما‭ ‬جاء‭ ‬أبى‭ ‬قال‭ ‬لى: ‬لماذا‭ ‬تبكين؟‭ ‬فقلت‭ ‬له‭:‬ افتكرت‭ ‬أنهم‭ ‬بيضربوك،‭ ‬فقال‭ ‬لى‭:‬ لا‭ ‬يا بنتى‭ ‬هيضربونى‭ ‬ليه؟‭ ‬فقلت‭ ‬له‭:‬ لماذا‭ ‬أنت‭ ‬مسجون؟‭ ‬فقال‭ ‬لي‭:‬ عشان‭ ‬عاوز‭ ‬أطلع‭ ‬الإنجليز‭ ‬من‭ ‬البلد،‭ ‬وهذه‭ ‬هى‭ ‬قصته‭ ‬مع‭ ‬صلاح‭ ‬ذو‭ ‬الفقار،‭ ‬كانت‭ ‬العلاقات‭ ‬قوية‭ ‬للغاية،‭ ‬كان‭ ‬صلاح‭ ‬ذو‭ ‬الفقار‭ ‬يسهل‭ ‬للرئيس‭ ‬السادات‭ ‬أمورا‭ ‬كثيرة‭ ‬داخل‭ ‬السجن،‭ ‬وكلنا‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬الحر‭ ‬يحترم‭ ‬الإنسان‭ ‬الحر‭ ‬مثله‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

