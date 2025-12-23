الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
محافظات

رئيس مياه الشرب بالفيوم يتفقد انتظام العمل بمحطة طامية

جولة رئيس شركة مياه
جولة رئيس شركة مياه الفيوم، فيتو
تفقد المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، مأخذ ومحطة تنقية مياه الشرب بشرق طامية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان كفاءة التشغيل وجودة المياه المنتجة، والإطمئنان على انتظام سير العمل بالمحطة.

جولة داخل محطة طامية

شملت جولة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وحدات  المحطة ومأخذ المياه وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 2000 لتر/ثانية، لتصل الطاقة الفعلية إلى 2150 لتر/ثانية، ما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب، وشدد على ضمان كفاءة عملية الضخ واستمرارية الخدمة والمتابعة المستمرة لمراحل التنقية،  وسحب العينات بصفة منتظمة من قِبل معمل المحطة، لضمان جودة المياه وفقًا للمعايير القياسية، وتوفير مياه الشرب النقية لكل قرى مركز طامية، وبعض قرى مركزي سنورس والفيوم والمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

 

اجتماع لجنة سلامة ومأمونية مياه الشرب

كما عقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماعا للجنة سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، بمجمع محطات تنقية مياه الشرب بجنوب الفيوم،  للوقوف على دور قطاع المعامل في مجال مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

دور قطاع المعامل في تحقيق جودة الإنتاج

وقال رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إن قطاع المعامل يُعد من القطاعات الحيوية داخل الشركة، ويعمل على مدار الساعة في مجال مراقبة جودة مياه الشرب، من خلال المتابعة المستمرة لمراحل التنقية داخل محطات مياه الشرب الرئيسية والمدمجة، ومآخذ المياه، وشبكات التوزيع، والخطوط الناقلة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وبما يضمن تقديم خدمة متميزة ترقى إلى رضا المواطن وتسهم في كسب ثقته وتأييده.

مد خط مياه جديد للقضاء على مشكلات ضعف الضغط بسنورس في الفيوم

مياه الفيوم: محطة قحافة الجديدة ستضيف 43 ألف متر مكعب في اليوم

واستعرضت الدكتورة منى حسن مهام عمل الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة، ومؤشرات الأداء، وأهمية المراجعة الداخلية في الحفاظ على الصحة العامة.

