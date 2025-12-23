بعد مصرعه في حادث تحطم طائرة، من هو محمد الحداد رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي؟

18 حجم الخط

تحطمت اليوم الثلاثاء، طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد في تركيا، مما تسبب في مصرعه مع عدد من القادة العسكريين الآخرين.

من هو محمد الحداد

ويعتبر محمد الحداد أحد أبرز القادة العسكريين الذين قادوا مساعي توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وعززوا علاقاتها الإقليمية والدولية وهو رئيس أركان الجيش الليبي منذ عام 2021.

ويشغل الحداد يشغل منصب رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي منذ عام 2021، ويُعد من أبرز الوجوه العسكرية في مرحلة ما بعد الحرب على طرابلس، ولعب دورًا محوريًا في مساعي توحيد المؤسسة العسكرية الليبية عبر اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

علاقاته الإقليمية والدولية

ونسج الحداد علاقات عسكرية واسعة، أبرزها مع تركيا، حيث زار في أغسطس 2021 فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية ضمن مهام بحرية تركية، في زيارة أثارت حينها جدلًا ليبيًا واسعًا على خلفية مشاهد بروتوكولية خلال لقائه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في طرابلس.

وكما وقع في مارس 2023 اتفاقًا عسكريًا مع إيطاليا في روما لتدريب القوات الخاصة الليبية، مؤكدًا أهمية التعاون الأمني في منطقة المتوسط. وعلى الصعيد الأميركي، التقى الحداد في يوليو 2024 قيادات من أفريكوم، لبحث دعم توحيد الجيش وتعزيز أمن الحدود الليبية.

توحيد المؤسسة العسكرية

وشارك الحداد في سلسلة لقاءات مع رئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، برعاية إقليمية ودولية، كان أبرزها اجتماعات القاهرة وروما، حيث جرى التأكيد على وحدة الأراضي الليبية وتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود، بدعم أميركي وأوروبي.

وجدير بالذكر أنه تم تعيين الحداد رئيسًا للأركان بقرار من المجلس الرئاسي الليبي، بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.