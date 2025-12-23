رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن مصرع الحداد ومرافقيه في تحطم طائرة بتركيا

18 حجم الخط

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء: تلقينا نبأ وفاة الحداد ورئيس أركان القوات البرية ومدير جهاز التصنيع العسكري.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور اللقطات الأولى لحطام طائرة خاصة كانت تقل رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي، اللواء محمد علي أحمد الحداد، في تركيا.

وفي السياق ذاته أعلن وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي، محمد الحداد، وأربعة أشخاص آخرين.

آخر اتصال بطائرة رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي

وأوضح وزير الداخلية التركي، أن الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي التابع للمجلس الرئاسي الليبي، طلبت هبوطًا اضطراريًا في العاصمة أنقرة، إلا أنه لم يتم أي تواصل معها بعد ذلك، ما أثار مخاوف بشأن سلامة من كانوا على متنها.

مسار طائرة محمد الحداد قبل فقدان الاتصال بها

وأشار الوزير إلى أن الطائرة كانت في رحلة من أنقرة إلى طرابلس، قبل فقدان الاتصال، مؤكدًا أن السلطات التركية تباشر متابعة الحادث بشكل عاجل، وتعمل فرق الطوارئ على تحديد مكان الطائرة وملابسات الحادث بدقة، في وقت ينتظر فيه المجتمع الدولي النتائج الأولية للتحطم والإجراءات المتخذة لضمان سلامة الركاب.

تحطم الطائرة ورئيس الأركان الليبي على متنها

وأفادت وكالة رويترز نقلًا عن وسائل إعلام تركية، بأن الإشارة اللاسلكية لطائرة خاصة كانت تقل مسؤولًا عسكريًا ليبيا فقدت أثناء تحليقها فوق العاصمة أنقرة، ما أثار حالة من القلق بشأن سلامة الطائرة وركابها.

وأشارت مصادر تركية إلى أن الطائرة كانت تقل رئيس الأركان التابع لـ المجلس الرئاسي الليبي، محمد الحداد، قبل أن تتحطم في العاصمة التركية، ما يضع المسؤولية على السلطات التركية في التحقيق الفوري في ملابسات الحادث.



