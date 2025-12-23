الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
محافظات

افتتاح المؤتمر السنوي الثاني "قوة التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل الهندسة" بجامعة بنها

الدكتور جمال اسماعيل
الدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس جامعة بنها
افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لكلية الهندسة ببنها بعنوان "قوة التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل الهندسة".

جاء ذلك بحضور الدكتورة زينب فيصل عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، ووكلاء الكلية، وعمداء الكلية السابقين، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

"قوة التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل الهندسة" 

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادى إلى أن عنوان المؤتمر "قوة التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل الهندسة" يعكس روح العصر وتسارع التحولات التى يشهدها عالمنا اليوم، مضيفة إلى أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة بل أصبحت قوة محركة للتغير، تعيد صياغة المفاهيم الهندسية وتفتح أفاقا غير مسبوقة للإبداع والابتكار، موضحة أن الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة، والتصنيع التقني، أصبحت جزءا أصيلا من مستقبل المهنة، والذي يفرض على مؤسساتنا الأكاديمية مسئولية كبرى فى إعداد مهندس قادر على التفكير والتطوير والمنافسة عالميا.

وأكدت نائب رئيس الجامعة خلال المؤتمر حرص الجامعة على دعم البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، لتصبح الجامعة منصة لإنتاج المعرفة وبناء المستقبل، لافتة إلى أن المؤتمر يعد فرصة لإثراء الحوار العلمي ويعزز تبادل الخبرات من خلال طرح عدد من الأفكار الخلاقة ومناقشة التحديات، واستشراف مستقبل الهندسة فى ضوء التطور التكنولوجي المتسارع، متمنية أن يخرج المؤتمر بتوصيات ونتائج تسهم في خدمة البحث العلمي والتنمية المستدامة. 
من جانبها، قالت الدكتورة زينب فيصل: إن المؤتمر يهدف إلى مواكبة أحدث الاتجاهات التكنولوجية، وتعزيز الشراكة بين الأكاديميات والمجتمع والصناعة، مما يفتح آفاق الحوار بين الخبراء والباحثين والطلاب، مشيرة أن المؤتمر يضم نخبة متميزة من المتحدثين والخبراء في مجالات متعددة، من بينها: الذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني المستدام، والمدن الذكية، ونظم الاتصالات الحديثة، إضافة إلى مشاركات دولية مرموقة، وهو ما نعتز به ويمثل قيمة علمية كبيرة للمؤتمر.
وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم الدكتورة جيهان عبد الهادى، والدكتورة زينب فيصل عميدتي الكلية السابقتين، وأمين الكلية الأسبق؛ لجهودهم في الارتقاء بالكلية.

