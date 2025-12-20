السبت 20 ديسمبر 2025
السيطرة على حريق اندلع داخل حوش مدرسة مهجورة بالقليوبية

تمكنت الحماية المدنية بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق محدود اندلع في أشجار وحشائش داخل حوش إحدى المدارس المهجورة، المجاورة لشريط السكة الحديد في شبين القناطر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بالقرب من شريط السكة الحديد بشبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق في حشائش وأشجار بحوش مدرسة مهجورة بالقرب من السكة الحديد، وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الإفتاء توضح كيفية استقبال شهر رجب ودعاء النبي عند حلوله

تفسير رؤية الكوسة في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل جديدة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

