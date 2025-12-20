السيطرة على حريق اندلع داخل حوش مدرسة مهجورة بالقليوبية

18 حجم الخط

تمكنت الحماية المدنية بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق محدود اندلع في أشجار وحشائش داخل حوش إحدى المدارس المهجورة، المجاورة لشريط السكة الحديد في شبين القناطر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

السيطرة على حريق محدود اندلع في أشجار وحشائش داخل حوش مدرسة بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بالقرب من شريط السكة الحديد بشبين القناطر.

نشوب حريق في حشائش وأشجار بحوش مدرسة مهجورة بالقليوبية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق في حشائش وأشجار بحوش مدرسة مهجورة بالقرب من السكة الحديد، وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

