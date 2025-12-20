مصرع فتاة سقط عليها ونش أثناء أعمال البناء في برج بطوخ

18 حجم الخط

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، اليوم، عقب سقوط ونش من الطابق الرابع أثناء أعمال إنشاء أحد الأبراج السكنية بشارع حمام السباحة.



وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد بإصابة فتاة كانت تمر بالشارع لحظة سقوط ونش وتم نقل الفتاة إلى المستشفى في حالة خطيرة، إلا أنها توفيت فور وصولها متأثرة بإصابتها.

وتبين أن الضحية تُدعى هويدا. ت، 13 سنة، والتي تزامن وجودها أسفل موقع العمل مع سقوط الونش، ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها.

دور الطب الشرعي

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة داخل موقع البناء، وتحديد المسؤوليات القانونية.

يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

