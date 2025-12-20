رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق

18 حجم الخط

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إحالة اثنين من الأطباء بالمستشفى الجامعى للتحقيق أحدهم بعناية قسطرة القلب، والآخر باستقبال الأطفال بسبب الخروج عن واجبات العمل.

رئيس جامعة بنها يحيل اثنين من الأطباء بالمستشفى الجامعى للتحقيق ويقرر صرف مكافأة لأطقم التمريض



كما وجه رئيس جامعة بنها بصرف مكافأة لأطقم التمريض بوحدات الغسيل الكلوي، ووحدة عناية قسطرة القلب، ووحدة الأطفال المبتسرين.

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفيات الجامعية

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بها رئيس الجامعة بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

واطمأن " الجيزاوى " خلال جولته بأقسام المستشفى على انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

رئيس الجامعة: حريصون على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى

كما استمع رئيس جامعة بنها إلى بعض المرضى ومرافقيهم لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية التي تقدمها لهم المستشفيات الجامعية.

واكد رئيس الجامعة خلال جولته أن المستشفى الجامعى بنها حريصة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى من أهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

