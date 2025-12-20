السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق

جولة رؤيس جامعة بنها
جولة رؤيس جامعة بنها بالمستشفيات الجامعية، فيتو
18 حجم الخط

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إحالة اثنين من الأطباء بالمستشفى الجامعى للتحقيق أحدهم بعناية قسطرة القلب، والآخر باستقبال الأطفال بسبب الخروج عن واجبات العمل.

قافلة بيطرية شاملة لجامعة بنها بقرية الحصة بطوخ تقدم خدمات الكشف المجاني للمربين

ملثمون يلقون «مية نار» على 3 طلاب بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها يحيل اثنين من الأطباء بالمستشفى الجامعى للتحقيق ويقرر صرف مكافأة لأطقم التمريض


كما وجه رئيس جامعة بنها  بصرف مكافأة لأطقم التمريض بوحدات الغسيل الكلوي، ووحدة عناية قسطرة القلب، ووحدة الأطفال المبتسرين.

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفيات الجامعية

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بها رئيس الجامعة بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.
واطمأن " الجيزاوى " خلال جولته بأقسام المستشفى على انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

رئيس الجامعة: حريصون على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى

كما استمع رئيس جامعة بنها  إلى بعض المرضى ومرافقيهم لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية التي تقدمها لهم المستشفيات الجامعية.
واكد رئيس الجامعة خلال جولته أن المستشفى الجامعى بنها  حريصة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى من أهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي بنها الجامعي رئيس جامعة بنها محافظة القليوبية مستشفيات بنها الجامعية مستشفيات بنها

مواد متعلقة

قافلة بيطرية شاملة لجامعة بنها بقرية الحصة بطوخ تقدم خدمات الكشف المجاني للمربين

رئيس جامعة بنها يبحث توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية

"حقوق المرأة في التشريعات المصرية" ندوة توعوية بجامعة بنها

الكشف على 237 حالة خلال قافلة طبية لجامعة بنها

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

بطل صغير أنقذ ركاب قطار المنوفية، مهد يروى لـ"فيتو" تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الكارثة (فيديو)

صحة الشرقية: نجاح 3 جراحات عالية الخطورة بقسم القلب المفتوح بالزقازيق

التصديري للجلود: معرض القاهرة الدولي للجلود يشهد إقبالًا كثيفًا ومشاركة عربية وأجنبية

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية استقبال شهر رجب ودعاء النبي عند حلوله

تفسير رؤية الكوسة في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل جديدة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads