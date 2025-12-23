5795 طلبا لتوفيق أوضاع الأراضى أملاك الدولة بالشرقية

18 حجم الخط

بلغت طلبات المواطنين الراغبين فى توفيق أوضاع الأراضى أملاك الدولة 5795 طلبا تقدم بها المواطنين لإدارة الأملاك بـ محافظة الشرقية، كما تحرر 218 محضر لغير الجادين فى توفيق أوضاعهم.

الالتزام بالقواعد المنظمة للتقنين

وكشف العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة أن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل العمل الميداني ومراجعة الملفات أولًا بأول تنفيذًا لتوجيهات المحافظ مع الإلتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين، لافتًا إلى أن إرتفاع نسب الإنجاز يعكس تعاون المواطنين الجادين، ومؤكدا إستمرار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتعديات حفاظًا على المال العام.

مراكز ديرب نجم وفاقوس

وأشار مدير ادارة املاك الدولة إلى أن مركز ديرب نجم شهد تقدمًا ملحوظًا في ملف التقنين حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ٩٤٦ طلبًا، بنسبة إنجاز ٩٨.٣٤%، كما تم تحرير محضرين حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية.

وأضاف: يعد مركز فاقوس من أعلى المراكز من حيث عدد الطلبات،حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ٣٠٢٠ طلبًا، بنسبة إنجاز ٩٢.١٧%، كما تم تحرير ٢٠٧ محضرًا حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية.

عدد الطلبات بمركزي كفر صقر ومنيا القمح

وتابع: كما استقبل مركز كفر صقر عدد الطلبات المقدمة ٩٤١ طلبًا، بنسبة إنجاز ٩٩.٤١% مما يعكس حرص المواطن علي للدخول تحت مظله القانون كما سجل مركز منيا القمح ٦٧٢ طلب تقنين، بنسبة إنجاز مرتفعة بلغت ٩٥.٤١%، وتحرير ٤ محاضر حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية، ما يعكس التزام المواطنين وجدية المتقدمين.

مركز ههيا ومشتول السوق

ووأردف: بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بمركز ههيا ١٠٢ طلبًا، بنسبة إنجاز ٩٣.٩٤ ٪ كما تم تحرير محضرين حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية، ووصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بمشتول السوق ١١٤طلبًا، بنسبة إنجاز ٨٩.٢٢%، وتحرير 3 محاضر حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية.

تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة

شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية أملاك الدولة بضرورة استمرار تكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو ضبط منظومة التقنين وتعظيم مواردها.

