الجمعة 19 ديسمبر 2025
صحة القليوبية تضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص ببنها

داهمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أحد مصانع تعبئة الزيوت غير المرخصة بناحية مركز بنها، خلال حملة تمشيطية على المحال والمنشآت الغذائية، حيث تم ضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، وتحت إشراف الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية ببنها، في إطار حرص المديرية على إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على المضبوطات، وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها للفحص، مع تحرير محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم حمل المسؤول شهادة صحية، إلى جانب التوصية بغلق المصنع لحين استخراج التراخيص واستيفاء الشروط الصحية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشارك في الحملة قيادات وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، إلى جانب مكتب أغذية مركز بنها، في إطار التنسيق المستمر لحماية الصحة العامة.

