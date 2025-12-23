تقرير قضائي يوصي برفض دعوى مرتضى منصور بشأن سحب أرض الزمالك (مستند)

18 حجم الخط

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرها في الدعوى، المقامة من مرتضي أحمد منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، بشأن أرض الزمالك في حدائق أكتوبر، حيث أوصت بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها من غير ذي صفة.





وتضمن تقرير الهيئة توصية بعدم القبول

وتضمن تقرير الهيئة في الدعوي رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقامة من مرتضى أحمد منصور ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وحسين أحمد عمر لبيب، وهشام نصر سليمان، حسام الدين المندوه توفيق، وأحمد سليمان عفيفي، وهاني نبيه برزي، وهاني شكري نجيب، وعمرو علي أدهم، وحسين سيد عبد الحميد، وتيرة مصطفى نصر، ومحمد طارق حسن، وأحمد خالد سعيد، ورامي إبراهيم نصوحي، بصفتهم، بشأن أرض النادي في حدائق أكتوبر.

كما تضمن التقرير أن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أو دعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20 أغسطس 2025 طالبًا بوقف تنفيذ القرار رقم 1137 لسنة 2025 بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر مع ما يترتب على ذلك من آثار.

تعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية



وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه أثناء توليه منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية على شراء ارض بمدينة 6 أكتوبر والمطعون بشأنها وذلك لبناء استاد وفرع جديد لنادي الزمالك بمساحة " ١٢٩ فدانا" وتم التعاقد بالفعل وتم سداد كامل ثمنها من جزء من تبرع الطاعن للنادي والذي وصل الي ۲۰۰ مليون جنيه، وبدأ الطاعن السير في استخراج التصاريح اللازمة وإدخال المرافق لهذه الأرض لكي يتم إقامة المبني الاجتماعي والإستاد الجديد ليليق بنادي الزمالك وأعضائه وجماهيره.. وبالفعل قد حضر وزير الشباب والرياضة وقام بوضع حجر الأساس لبناء إستاد الزمالك والمبنى الاجتماعي بعد أخذ جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك ومنذ هذا التاريخ أصبحت هذه الأرض هي ملك لأعضاء النادي ولا يجوز لأحد التصرف فيها إلا أعضاء النادي أنفسهم، وبعد تولي المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير مجلس إدارة نادي الزمالك وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢ علم الطاعن أن المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير قاموا ببيع ٣٠ فدانًا من مساحة الأرض الإجمالية لبعض المستثمرين وذلك لإقامة وحدات سكنية واستثمارية فتقدم الطاعن على الفور ضدهم ببلاغ للنائب العام مقيد برقم ٤٦٨١٦ لسنة ٢٠٢٥ عرائض المكتب الفني للنائب العام وذلك للتحقيق مع هذه اللجنة، وبتاريخ ۲۰۲۵/۸/۱۹ قامت هيئة المجتمعات العمرانية يسحب ارض النادي بمدينة ٦ أكتوبر وذلك لعدم التزام اللجنة التي تدير نادي الزمالك ببنود التعاقد المبرمة مع وزارة الإسكان والتي خصصت هذه الأرض لبناء فرع جديد لنادي الزمالك مشروع رياضي متكامل" وليس كما فعلت هذه اللجنة ببيع الأرض لإقامة مشروعات سكنية ومولات تجارية، وقد تم سحب الأرض المطعون بشأنها وقيمتها ۱۱ مليار جنية ولم تعد ملك نادي الزمالك ولا أعضائه ولا جماهيره وتحطم حلم الإستاد وتحطم حلم الملايين بأسباب ليس هم المتسببين فيها، ولان القرار المطعون عليه يضر ضررًا بالغًا كونه يهم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك والملابين من جماهيره العريقة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لابتنائه على عدم المشروعية كما انه يترتب على استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وتحمل تباعتها، الأمر الذي حداء إلى إقامة الدعوى سالفة الذكر ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وتدوول نظر الشق المستعجل أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسة ۲۰۲٥/٩/١٤ عدد (۱۸) حافظة مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها ومنها صور ضوئية من الآتي عقد بيع قطعة الأرض محل التداعي المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونادي الزمالك للألعاب الرياضية المؤرخ ٢٠١٤/٧/١٣م، إيصال يفيد سداد آخر قسط مستحق على القطعة محل لتداعي، عدد ١٥ ترخيص بناء للترخيص بإنشاء مباني وملاعب النادي، خطاب إسناد تنفيذ مشروع النادي الرياضي الى جهاز المخابرات العامة، قرار وزير الشباب والرياضة رقم ۲۷۸ لسنة ۲۰۲۱ بتعيين المدعي عليه الرابع رئيس للجنة المؤقتة لإدارة النادي )

نادى الزمالك





وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات اشتملت على صورة ضوئية من القرار رقم ۱۱۷۳ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١١) كما قدم مذكرة بدفاعه وطلب في ختامها عدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الأول مع إخراجه من الدعوي بلا مصروفات.

وبذات الجلسة مثلت نهلة أحمد محمد قنديل بشخصها وطلبت قبول تدخلها هجوميا في الدعوى وأثبتت ذلك في محضر الجلسة وقدمت مذكرة.

ويجلسة 28 أكتوبر قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني والثالث عدد (۷) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها ومنها صور ضوئية من الآتي عقد بيع قطعة الأرض محل التداعي المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونادي الزمالك للألعاب الرياضية المؤرخ ٢٠١٤/٧/١٣م، قرار اللجنة العقارية الفرعية رقم ١٢ بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۱۲ بالتوصية بإلغاء تخصيص قطعة الأرض محل التداعي، قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم ٢٤ بتاريخ ۲۰۲۰/۳/۱۸ بإلغاء تخصيص قطعة الأرض محل التداعي، لقرار رقم ۱۱۷۳ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ بسحب قطعة الأرض محل التداعي، محضر تنفيذ قرار سحب قطعة الأرض محل التداعي المؤرخ ۲۰۲٥/٨/١٩، مذكرتين شارحتين من الإدارة المالية والعقارية موجهتين للإدارة القانونية بجهاز مدينة أكتوبر ردًا على موضوع الدعوي المائلة، محضر اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسة رقم ١٣ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ الذي قرر الموافقة على إسقاط عضوية المدعي من نادي الزمالك).

كما قدم مذكرة بدفاعه وطلب في ختامها أصليا: عدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وقبل اللجوء إلى لجنة توفيق المنازعات المنصوص عليها في القانون.

وانتهي التقرير بتوصية بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي، وذلك لشطبة من النادى.

وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوي لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون

