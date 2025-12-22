الإثنين 22 ديسمبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي السوبر الإيطالي

نابولي
نابولي
نهائي السوبر الإيطالي، أعلن فريق نابولي ونظيره بولونيا، تشكيلهما للمباراة، المقرر أن تقام بينهما علي ملعب الأول بارك، مساء اليوم الاثنين في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

تشكيل نابولي ضد بولونيا


تشكيل بولونيا ضد نابولي 

موعد مباراة نابولي ضد بولونيا والقناة الناقلة 

وتنطلق صافرة مباراة نابولي ضد بولونيا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر تطبيق "ثمانية"، ويعلق عليها فارس عوض.

الطريق إلي نهائي السوبر الإيطالي

ووصل نابولي، إلى المباراة النهائية بعدما أقصى نظيره ميلان من الدور نصف النهائي بفوز مستحق بثنائية نظيفة.
أما بولونيا فوصل لهذه المرحلة بعد التغلب على إنتر، في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويبحث نابولي عن تحقيق ثالث بطولاته في كأس السوبر الإيطالية بعدما حقق نسختي 1990 و2014، بينما لم يسبق لبولونيا تحقيق البطولة، إذ يشارك فيها للمرة الأولى بتاريخه.

والتقي نابولي وبولونيا في 151 مرة في كافة البطولات، فاز نابولي في 61 منها مقابل 47 لبولونيا بينما تعادلا في 43 مناسبة.

وقال أنطونيو كونتي مدرب نابولي، في تصريحاته قبل المباراة: "معظم اللاعبين في حالة بدنية جيدة، علينا أن نتذكّر تاريخنا المشرّف والمسار الذي أوصلنا إلى هنا. نحن فريق كبير تُوّج بلقب الدوري العام الماضي، وبدأنا الموسم الحالي بشكل ممتاز، وما زلنا في صدارة الدوري وننافس على اللقب، علمًا أن الفريقين يطمحان للفوز بهذه المباراة".

أما فينتشنزو إيتاليانو مدرب بولونيا، فأكد أن "اللاعبين سيخوضون المباراة بشغف كبير، من أجل النادي وجمهورهم الوفي"، مضيفًا: "نثمن ونعتز بدعم أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو لنا خلال مسيرتنا الحالية". 

