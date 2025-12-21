تكريم عمرو حمودة القيادي المصري البارز في علوم المحيطات باليونسكو

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومى لعلوم البحار انه في حدث عالمي بارز، شهد مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بباريس تكريم الدكتور عمرو حمودة، القيادي المصري البارز في علوم المحيطات، وذلك خلال الاحتفال بمرور عشرين عامًا على إنشاء المجموعة الحكومية الدولية للتنسيق لنظام الإنذار المبكر والتخفيف من آثار التسونامي في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة بهما (ICG/NEAMTWS).



ويشغل الدكتور حمودة مناصب دولية رفيعة، منها نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC) باليونيسكو، ونائب رئيس المجموعة الحكومية الدولية للتنسيق (ICG/NEAMTWS)، بالإضافة إلى رئاسة اللجنة الدولية الخاصة بالتسونامي والمخاطر المتعلقة بأنظمة الإنذار والتخفيف من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر.

السيرة الذاتية للدكتور عمرو حمودة

جاء هذا التكريم تتويجًا لجهود الدكتور حمودة المتميزة والمتواصلة في مجالات الدراسات الخاصة بالتسونامي وتجهيز الدول الساحلية لمجابهة المخاطر البحرية المعقدة، وبخاصة العواصف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات التسونامي.

وركزت أعماله على بناء القدرات المؤسسية والمجتمعية لضمان استجابة سريعة وفعالة للكوارث المحتملة.

واستعرض الحدث الجانب المشرق للتعاون الدولي، حيث تم إنشاء أنظمة الإنذار الإقليمية "بناءً على التنسيق متعدد الأطراف للكشف والرصد والمشاركة في التحذيرات"، وهي جهود قادها الدكتور حمودة في نطاق اختصاصه.



كما نجح حمودة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى الوطني والإقليمي:

حيث تم إعلان مدينة الإسكندرية في مايو 2024 أول مدينة في مصر وأفريقيا تضع برنامج تحقق المعايير الدولية للاستعداد والجاهزية لأي مخاطر محتملة لموجات التسونامي، ضمن برنامج "Tsunami Ready" العالمي.

رأس البر على الطريق: يجري العمل حاليًا لتجهيز مدينة رأس البر لمثل هذا الاستحقاق الدولي خلال عام 2026، إذ يتولى الدكتور حمودة رئاسة هذه البرامج الدولية الهامة.

وأكد التكريم الدولي للدكتور عمرو حمودة على الدور الريادي لمصر في تعزيز السلامة الساحلية العالمية، ويضع الكفاءات المصرية في صدارة جهود مواجهة التحديات البيئية والمخاطر الطبيعية.

