الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تكريم عمرو حمودة القيادي المصري البارز في علوم المحيطات باليونسكو

تكريم عمرو حمودة
تكريم عمرو حمودة باليونسكو
18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومى لعلوم البحار انه  في حدث عالمي بارز، شهد مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بباريس تكريم الدكتور عمرو حمودة، القيادي المصري البارز في علوم المحيطات، وذلك خلال الاحتفال بمرور عشرين عامًا على إنشاء المجموعة الحكومية الدولية للتنسيق لنظام الإنذار المبكر والتخفيف من آثار التسونامي في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة بهما (ICG/NEAMTWS).


ويشغل الدكتور حمودة مناصب دولية رفيعة، منها نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC) باليونيسكو، ونائب رئيس المجموعة الحكومية الدولية للتنسيق (ICG/NEAMTWS)، بالإضافة إلى رئاسة اللجنة الدولية الخاصة بالتسونامي والمخاطر المتعلقة بأنظمة الإنذار والتخفيف من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر.

السيرة الذاتية للدكتور عمرو حمودة

جاء هذا التكريم تتويجًا لجهود الدكتور حمودة المتميزة والمتواصلة في مجالات الدراسات الخاصة بالتسونامي وتجهيز الدول الساحلية لمجابهة المخاطر البحرية المعقدة، وبخاصة العواصف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات التسونامي.

 وركزت أعماله على بناء القدرات المؤسسية والمجتمعية لضمان استجابة سريعة وفعالة للكوارث المحتملة.

واستعرض الحدث الجانب المشرق للتعاون الدولي، حيث تم إنشاء أنظمة الإنذار الإقليمية "بناءً على التنسيق متعدد الأطراف للكشف والرصد والمشاركة في التحذيرات"، وهي جهود قادها الدكتور حمودة في نطاق اختصاصه.


كما نجح حمودة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى الوطني والإقليمي:
حيث  تم إعلان مدينة الإسكندرية في مايو 2024 أول مدينة في مصر وأفريقيا تضع برنامج تحقق المعايير الدولية للاستعداد والجاهزية لأي مخاطر محتملة لموجات التسونامي، ضمن برنامج "Tsunami Ready"  العالمي.
رأس البر على الطريق: يجري العمل حاليًا لتجهيز مدينة رأس البر لمثل هذا الاستحقاق الدولي خلال عام 2026، إذ يتولى الدكتور حمودة رئاسة هذه البرامج الدولية الهامة.

وأكد التكريم الدولي للدكتور عمرو حمودة على الدور الريادي لمصر في تعزيز السلامة الساحلية العالمية، ويضع الكفاءات المصرية في صدارة جهود مواجهة التحديات البيئية والمخاطر الطبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعهد القومي لعلوم البحار اليونسكو علوم المحيطات التسونامى مدينة الإسكندرية رأس البر

مواد متعلقة

بعد إدراج اليونسكو له فى التراث، طريقة عمل الكشري المصري فى حلة واحدة

"القومي لعلوم البحار" يشارك في وضع إعلان بليم للمحيط COP 30

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

برشلونة يفوز على فياريال 0/2 ويعزز صدارة الدوري الإسباني (صور)

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أبرز مشاهد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads