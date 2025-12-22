مجلس طب قصر العيني يناقش السياسات المعتمدة للجودة داخل المستشفيات

18 حجم الخط

عقدت كلية طب قصر العيني اجتماع مجلسها الشهري، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد – عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة وبحضور وكلاء الكلية، ومستشاري العميد، ورؤساء الأقسام العلمية، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، وذلك في إطار انتظام انعقاد المجالس الدورية للكلية ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية والطبية، ومناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية ذات الصلة بتطوير منظومة العمل داخل الكلية ومستشفياتها.

واستهل المجلس الاجتماع بتقديم التهنئة لأسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ولأسرة كلية طب قصر العيني، بمناسبة الإنجاز الدولي الذي حققته الجامعة بتصدرها الجامعات المصرية، وحصولها على المركز 69 عالميًا ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف Times Higher Education للتخصصات البينية لعام 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الأكاديمية والعلمية المرموقة لجامعة القاهرة وكلياتها المختلفة.

وقدم عميد الكلية التهنئة للدكتور عمرو حسن – أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق – لاختياره متحدثًا رسميًا في قمة قادة الرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط التي تنظمها Forbes Middle East، مشيدًا بالدور العلمي والمجتمعي الذي يقدمه أبناء الكلية في المحافل الإقليمية والدولية.

كما هنأ قسم طب الحالات الحرجة على ما تم إنجازه من أعمال طبية متقدمة، شملت تنفيذ عدد من التدخلات الطبية الدقيقة، من بينها إجراء زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة عبر الفخذ لعدد من المرضى غير القادرين على تحمل مخاطر جراحة القلب المفتوح.

كما هنأ المجلس قسم أمراض الذكورة لحصوله للمرة الثانية على شهادة الاعتماد من الأكاديمية الأوروبية لأمراض الذكورة كمركز تدريبي معتمد خارج أوروبا.

واستعرض المجلس فوز عدد من طلاب الكلية بمراكز متقدمة في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى جامعة القاهرة، تقديرًا لتميزهم الأكاديمي والسلوكي.

موعد انعقاد المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني

واستعرض المجلس موعد انعقاد المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني والمقرر عقده يومي 10 و11 يونيو 2026، وفي هذا السياق نوّه الدكتور حسام صلاح إلى أن المؤتمر سيتمحور حول الأزمات والكوارث وإدارة الأزمات الصحية، كما أوضح أن المؤتمر يتضمن تنظيم Master Class، وهي دورات تدريبية مكثفة على مدار يومين في التخصصات الدقيقة، تعتمد على التدريب العملي والمناقشات المتخصصة، بمشاركة خبراء مصريين وأجانب، مشيرًا إلى أن المؤتمر سينبثق عنه عدد من السياسات المرتبطة بمحاور من بينها الذكاء الاصطناعي، والوبائيات، وطب الكوارث، وإدارة الأزمات الصحية.

سياسات الجودة بمستشفيات جامعة القاهرة

وناقش المجلس السياسات المعتمدة للجودة داخل مستشفيات جامعة القاهرة، والتي استعرضتها الدكتورة رباب مأمون – المدير التنفيذي لمكتب الجودة بمستشفيات جامعة القاهرة – والخاصة بتنظيم الامتيازات الإكلينيكية للأطباء بمختلف درجاتهم، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، وبما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية.

وشملت السياسات تحديد ضوابط حجز الحالات، ونطاق تقديم الخدمة، والإجراءات التداخلية والجراحية المسموح بها لكل طبيب وفقًا لمؤهلاته العلمية وخبراته العملية، إلى جانب تنظيم آليات العمل في الحالات الطارئة والكوارث بما يحقق الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن هذه السياسات تمثل خطوة محورية لترسيخ مبادئ الحوكمة الطبية، وتحقيق التكامل بين الجودة الأكاديمية والأداء الإكلينيكي، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومنضبطة داخل المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن سياسات المستشفيات تقع ضمن اختصاص فرق الجودة، بينما تظل السياسات العلمية والتعليمية للأقسام مسؤولية مباشرة لرؤساء الأقسام.

وافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون بين مركز البحوث الطبية كما وافق المجلس علي تعين الدكتورة "مي شريف" منير الاتفاقية علي ان تمتد الاتفاقيه لمدة خمس سنوات أخرى اعتبارًا من 16 يناير 2026.

استعرض المجلس النشاط العلمي لأقسام الكلية خلال شهر ديسمبر 2025، والذي شمل تنظيم عدد من المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المتخصصة.

كما استعرض المجلس نشاط قطاع الدراسات العليا والبحوث خلال الفترة الماضية، والذي تضمن متابعة انتظام برامج الدراسات العليا، واعتماد الخطط البحثية، ودعم منظومة الإشراف العلمي، وتعزيز النشر الدولي والتعاون البحثي.

وأشار المجلس إلى صدور العدد الأول من مجلة طب الطوارئ بكلية طب قصر العيني، باعتبارها إضافة علمية جديدة تدعم البحث العلمي المتخصص، وتعكس تطور قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية.

كما استعرض المجلس نشاط قطاع شؤون التعليم والطلاب، والذي شهد تحقيق طلاب الكلية نتائج متميزة على مستوى جامعة القاهرة في عدد من الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية، حيث فاز فريق طلاب الكلية بالمركز الأول في الكرة الطائرة، وحقق عدد من الطلاب مراكز أولى في رياضات الملاكمة والتايكوندو، كما حصل طلاب آخرون على مراكز متقدمة في رياضات الجودو والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة والألعاب الإلكترونية ومصارعة الذراعين، إلى جانب تحقيق عدد من الطالبات مراكز متقدمة في منافسات رياضية مختلفة.

كما أُحيط المجلس علمًا بتحقيق أحد طلاب الكلية إنجازًا دوليًا مميزًا بحصوله على ميدالية في إحدى البطولات العالمية، بما يعكس تميز طلاب الكلية وقدرتهم على الجمع بين التفوق الأكاديمي والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية.

واستعرض المجلس نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تضمن تنظيم عدد من القوافل الطبية الشاملة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، شملت قرى ومناطق مختلفة من بينها قرية أم خنان بمركز الحوامدية، وجمعية المحاربين القدامى وجمعية الوفاء، وقرية وردان التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، ومدينة سرس الليان، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية والجامعية، في إطار حرص الكلية على أداء دورها المجتمعي وتقديم خدمات طبية متكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا.

