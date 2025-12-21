الأحد 21 ديسمبر 2025
نقيب المهندسين يوقِّع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمهندسين السودانيين

وقّع المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمهندسين السودانيين، ومثَّله المهندس الاستشاري عمر محمد محمد نور- رئيس الاتحاد، بحضور المهندس الاستشاري أمين صبري أحمد- نائب رئيس الاتحاد، والمهندس الاستشاري البروفيسور أمين بابكر عبد النبي- الأمين العام للاتحاد.


يأتي توقيع البروتوكول في إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات الهندسية المختلفة، والتعاون في مجال إعادة إعمار السودان، والتدريب، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.


خلال اللقاء، شدَّد الوفد السوداني على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين  نقابة المهندسين المصرية والاتحاد العام للمهندسين السودانيين، وأهمية الدور الكبير الذي ينتظره الشعب السوداني من مهندسي مصر في إعادة إعمار السودان، نظرًا للخبرات التي يمتلكها في كافة المجالات الهندسية.


من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي، على أن مهندسي مصر، على أهبة الاستعداد لمساعدة أشقائهم في إعادة إعمار السودان، وجاهزية نقابة المهندسين المصرية لتقديم كافة أشكال التعاون في المجالات الهندسية.
في ختام اللقاء، قدَّم الوفد السوداني التهنئة للمهندس طارق النبراوي، على رئاسته لـ اتحاد المهندسين العرب.

