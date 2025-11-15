حجز الحكم في دعوى نقابة المهندسين لوقف انعقاد الجمعية العمومية لشركة يوتن

18 حجم الخط

نظرت المحكمة الاقتصادية اليوم الدعوى المستعجلة التي أقامتها نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن» للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وجاء قرار المحكمة بحجز الحكم في الدعوى إلى جلسة 22 نوفمبر 2025.

دعوى نقابة المهندسين ضد شركة يوتن

جاء ذلك بحضور الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي وأستاذ القانون التجاري، والمستشار القانوني للنقابة في ملف «يوتن».

جدير بالذكر أن هناك دعوى موضوعية ما زالت منظورة أمام المحكمة بشأن بطلان عملية الاكتتاب محل النزاع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تعتزم النقابة اتخاذها في حال انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بالهيئة العامة للاستثمار والمحكمة الاقتصادية.

