الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يتابع أعمال المراكز التكنولوجية من خلال الشبكة الموحدة

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع أعمال المراكز التكنولوجية
18 حجم الخط

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتأكد من انتظام العمل، والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، وحصول المواطنين على الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز ومنها خدمات الترخيص وتوصيل المرافق.

 الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية 

استمع المحافظ خلال الزيارة، من موظفي المركز التكنولوجي، الخدمات التي يقدمها المركز ومقترحات تطوير منظومة العمل، ووجه بضرورة تيسير الإجراءات، وتذليل العقبات أمام جميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم، في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم.

 

متابعة عبر شبكة السيطرة

كما تابع محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير العمل بمختلف المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، واطمأن على أعمال إنهاء إجراءات ملفات التصالح، واستقبال طلبات توصيل المرافق من المواطنين، وكذا إجراءات إنهاء تراخيص الهدم والبناء، والإعلانات، والمحال العامة، والإشغالات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية.

 جولة بشوارع المدينة

يذكر أن محافظ الفيوم،  تفقد اليوم ايضا،  حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات بنطاق مدينة الفيوم،  للتأكد من الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة، كما تفقد أعمال فرش طبقة الأساس بمنطقة مصطفى حسن بحي شرق، تمهيدًا لرصفها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

 

محافظ الفيوم يوجه بإجراء تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

محافظ الفيوم يستعرض جهود مديرية الصحة خلال شهر نوفمبر

شملت الجولة؛ شوارع أحمد شوقي، وجمال عبد الناصر، وسعد زغلول، ودار الرماد، والنويري، وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، ووجه لضرورة الإزالة الفورية لإشغالات المقاهي والمحال التجارية بنطاق المدينة، كما وجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بتكثيف المرور الميداني بحيي شرق وغرب الفيوم، لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات، وإخطار الأحياء لرفع تراكمات القمامة التي يتم رصدها أولًا بأول.

