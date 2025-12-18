محافظ الفيوم يستعرض جهود مديرية الصحة خلال شهر نوفمبر

18 حجم الخط

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية الصحة خلال شهر نوفمبر الماضي، من خلال تقرير أعدته الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

أنشطة توعوية

جاء بالتقرير أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي نظمت الصحة 39 ندوة توعوية خلال القوافل العلاجية، حضرها 1152 مواطنا، و1020 ندوة توعوية على مستوى الإدارات الصحية حضرها 19100 مواطن، حول رعاية الأم والجنين، والاعتلال الكلوي، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وأهمية الكشف المبكر عن السكر، والأمراض المزمنة، والأمراض الوراثية، والأورام السرطانية، والرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، بالإضافة إلى 35 ندوة بالمستشفيات العامة، والتأمين الصحي، استفاد منها 500 مواطن بالمنشآت الصحية، عن سوء استخدام الأدوية، ومقاومة المضادات الحيوية.

العلاج الحر

وشنت إدارة العلاج الحر، حملات علي 295 منشأة طبية، ونفذت 49 قرار غلق إداري، كما ان إدارة مراقبة الأغذية تابعت 295 منشأة غذائية، وحررت 142 محضر جنحة، واعدمت 223 كيلو خضراوات وفاكهة، و61 لتر مشروبات وعصائر منتهية الصلاحية، والتوصية بغلق منشأتين لعدم وجود تراخيص وعدم توفر الاشتراطات الصحية.

الخدمات الاجتماعية

وقدمت إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية المساعدات المالية والعينية الي 776 مريض غسيل كلوى، و225 مريضًا من مرضى الجزام، و149 مريض درن رئوي، و987 مريضًا من المترددين على المستشفيات، كما ان الإدارة نظمت 597 ندوة توعوية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية حضرها 43492 مواطن.

إدارة الأمومة والطفولة

وفحصت إدارة الأمومة والطفولة 7058 طفلًا بمبادرة السمعيات، بنسبة تغطية 105 %، و3893 سيدة حامل ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، تم تحويل 4 حالات منهم للعلاج بالمستشفيات، وصرفت 3587 علبة لبن مرحلة أولى للأطفال أقل من 6 أشهر، و6480 علبة لبن للأطفال أقل من عام، كما تم فحص4623 حالة من المقبلين على الزواج، وسحب 6865 عينة غدة من حديثي الولادة.

خدمات تنظيم الاسرة

وكشفت وكيل وزارة الصحة خلال التقرير أن 96417 سيدة استفادوا من خدمات تنظيم الأسرة، و82753 سيدة حصلن على وسيلة خلال شهر نوفمبر، كما نفذت الرائدات الريفيات 106375 زيارة منزلية، ونفذت نوادى المرأة 1231 ندوة، بينما نفذ مسئولو الإعلام 121 ندوة، ونفذت الرائدات 3997 ندوة، كما استقبلت إدارة الرعاية الأساسية في العيادات الخارجية بالوحدات الصحية 125703 مواطن، وتم متابعة 51124 طفلًا، وعمل 51018 تحليل بمعامل الوحدات، كما تم عمل 681 أشعة سونار، وإجراء 1383 كشف اقتصادى.

إدارة المعامل

وأجرت إدارة المعامل 19 تحليل مخدرات بالمعمل المشترك، وخلل المعمل المشترك 1119 عينة مياه مرشحة، و42 عينة مياه غسيل كلى، و9 عينات من حمامات السباحة، و315 عينة أغذية، و72 عينة معادن ثقيلة، و30 عينة صرف، و13 عينة مياه معبأة، كما ان إدارة صحة البيئة تابعت 194 منشأة تعليمية، وتم سحب 1198 عينة مياه مرشحة من الشبكات، و35 عينة غسيل كلوي، و13 عينة صرف صحي.

القومسيون الطبي العام

ولفتت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الي أن المجلس الطبي العام "القومسيون الطبي" قد وقع الكشف الطبي على 1725 سائق، و66 حالة من المتقدمين للحصول على كارت الإعاقة، و1410 حالة من المتقدمين لمعاش كرامة، و100 حالة علاج على نفقة الدولة خلال شهر نوفمبر، وقام البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بتنظيم 20 ندوة بمركز الفحص والمشورة، حول طرق العدوى وكيفية الوقاية من الإيدز، وعمل جلسات دعم نفسي للمرضى، ومتابعة أسر المرضى حديثي الإصابة.

الامراض المتوطنة

وتابعت إدارة الأمراض المتوطنة "إدارة الملاريا" الوافدين من الدول الموبوءة، وعلاج 4 حالات إيجابية، وتوفير جميع الأدوية الخاصة بعلاج الملاريا في مستشفى الحميات، وتم سحب 600 عينة يقظة وبائية، كذلك استمرت إدارة البلهارسيا في فحص تلاميذ المدارس، وأسفر ذلك عن اكتشاف 6 حالات إيجابية، وتقديم العلاج اللازم لهم، والمرور على 6 وحدات صحية.

العلاج الطبيعي

كما نفذت إدارة العلاج الطبيعى 8640 جلسة علي 5603 مريضًا بالمستشفيات، و2839 جلسة علي 2623 مريضًا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، ووقعت إدارة الأسنان الكشف على 14294 مريضًا بعيادات الأسنان بالمستشفيات، و17992 من المترددين على العيادات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، كما تم تنفيذ 281 ندوة للتثقيف الصحي بالوحدات والمستشفيات حضرها 2852 مواطن، وتدريب 40 ممرضة حول طرق مكافحة العدوى، ونظمت إدارة التدريب 27 تدريب لمختلف الفئات الطيبة، حضرها 1297 متدربا.

الطب الوقائي

وطعمت إدارة الطب الوقائي 56452 طفلًا من عمر يوم حتى سنة ونصف، و5345 سيدة حامل، و413 من المسافرين للعمرة، أو لأماكن موبوءة، و103201 من تلاميذ المدارس، كما قامت إدارة الفيروسات الكبدية وطعمت 270 من الفريق الطبي بطعم الكبدى B وتطعيم 330 من المخالطين بطعم B وتطعيم 570 من مرضى الغسيل الكلوي بنفس التطعيم، وكذلك تطعيم 27 طفلًا من المولودين لأم مصابة بفيروس B.

عيادة الشباب والمراهقين

كما استقبلت عيادة الشباب والمراهقين 61259 حالة، وقدمت 350 ندوة حضرها 59411 مستفيد، كما تم البدء في تطعيم طلاب المدارس، والكشف والفحص على 102744 تلميذًا ضمن مبادرة الأنيميا والتقزم، وفحص 99717 تلميذًا ضمن مبادرة الفحص الطبي الشامل، وقامت إدارة القوافل الطبية بتنفيذ عدد 4 قوافل طبية علاجية مجانية طبقًا لخطة وزارة الصحة والسكان، قدمت خدماتها الي 3127 مواطنًا في مختلف مراكز المحافظة، وتم تقديم التثقيف الصحي الي 734 مواطنا، وتم فحص 607 مواطنًا للكشف عن أمراض الضغط والسكر، كما تم إجراء 241 فحص طفيليات، و423 فحص دم.

و تابعت إدارة التخطيط 14 منشأة طبية باستخدام قوائم التحقق، والمرور على 11 منشأة طبية لمتابعة عملية الادخال وتحديث البيانات على تطبيق "منظومة القوى العاملة"، والمرور على 10 منشآت صحية لعمل قائمة تحقق اعتماد الزمالة المصرية، فيما راجعت إدارة الصيدلة 8000 فاتورة نفقة دولة على المنظومة الالكترونية، وتابعت 65 صيدلية حكومية ونظمت الإدارة تدريبين الي 28 من الصيادلة الجدد على أعمال الصيدلة الإكلينيكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.