الفيوم تتسلم دفعة جديدة من شتلات مبادرة 100 مليون شجرة

قال الدكتور عبدالرؤوف محمود مدير إدارة البيئة بمحافظة الفيوم، أنه استلم من المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” 775 من شتلات البونسيانا والأكاسيا، منها 415 شجرة لغرسها بالميادين والشوارع والمحاور الرئيسية بمدينة الفيوم، و360 شتلة لتزيين المنشآت التعليمية والصحية ومراكز الشباب بمختلف المراكز والمدن.

حضر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال استلام الدفعة الجديدة من الأشجار والشتلات.

تعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية

وقال محافظ الفيوم: إن هذه الدفعة من الأشجار والشتلات تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التي تهدف إلى تعزيز نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح محافظ الفيوم أنه تم الانتهاء من توزيع الأشجار والشتلات على المناطق المستهدفة لغرسها، وفق خطة متكاملة تضمن التوزيع العادل على المدن والقرى الأكثر احتياجًا.

