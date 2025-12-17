محافظ الفيوم يتفقد أعمال رصف طريق جبل سعد الشواشنة بمركز يوسف الصديق

18 حجم الخط

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، أعمال رصف طريق جبل سعد ـ الشواشنة، التابع لمركز يوسف الصديق.

يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق، بطول 3.7 كيلومتر، بتكلفة إجمالية 17.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2025/ 2026.

أعمال رصف طريق جبل سعد الشواشنة بمركز يوسف الصديق

رفع كفاءة الطرق بكل مراكز الفيوم

وقال محافظ الفيوم إن أعمال تدبيش ورصف ورفع كفاءة الإنارة بطريق الشواشنة - جبل سعد، ضمن خطة شاملة لرصف ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026، ومنها أعمال تركيب الإنترلوك، وتطوير وتجميل الميادين.

أعمال رصف طريق جبل سعد الشواشنة بمركز يوسف الصديق

جولة نائب محافظ الفيوم على مشروعات الخطة الاستثمارية 2025/ 2026

كان الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، قد تفقد عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بمراكز الفيوم وإطسا وسنورس، للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة معدلات الأداء والإنجاز، شملت الجولة، تفقد مشروع تطوير مجمع مواقف الفيوم ـ سنهور بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، المقام على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة 3 ملايين و431 ألف جنيه، ووجه نائب المحافظ، بسرعة الانتهاء من المشروع في موعد أقصاه الأول من فبراير 2026، مع ضرورة إخلاء الموقع بصورة مؤقتة لتيسير عمل الشركة المنفذة، كما وجه بسرعة إنهاء أعمال موقفي إطسا بمنطقة السلخانة، ودمو بمنطقة الحادقة، وإخلاء موقف إطسا لتسريع وتيرة الأعمال المنفذة.

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال رصف شارع عدلي يكن بمدينة الفيوم، بدءًا من تقاطع شارع السنترال حتى ميدان الشيخ حسن وتقاطعه مع شارع العامود، بطول 600 متر وعرض 10 أمتار، وشدد على ضرورة الانتهاء من الجزء المواجه للكنيسة الإنجيلية، قبل أعياد الإخوة المسيحيين، وكذا استكمال أعمال شبكات المرافق بالجزء المتبقي، تمهيدًا للانتهاء من أعمال الرصف بالكامل.

