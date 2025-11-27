محافظ الغربية يتابع مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار

18 حجم الخط

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم تقدم الأعمال بمشروع تغطية ورصف مصرف الزهار بمركز قطور، حيث وصلت الأعمال إلى مرحلة تركيب الإنترلوك بعد الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت ضمن خطة المحافظة لتحسين شبكات الطرق ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز والمدن.

وجاءت متابعة محافظ الغربية للتأكد من سير الأعمال بالشكل المخطط له وبما يعكس حجم الجهد المبذول في تطوير المحاور الداخلية بالمركز.

وخلال متابعته شدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجودة في جميع مراحل التنفيذ مؤكدا أن العمل يسير وفق جدول زمني محدد يضمن تسليم المشروع بأعلى مستوى من الكفاءة بما يحقق للمواطنين خدمة مستدامة تراعي احتياجاتهم اليومية.

وأوضح المحافظ أن الطريق يتكون من حارتين مروريتين بعرض 12 متر لكل حارة تتوسطهما جزيرة مع تنفيذ أرصفة جانبية بعرض مترين من الجانبين بما يعزز السيولة المرورية ويعيد تنظيم محور حيوي يخدم سكان المنطقة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار يعد من أبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في نطاق مركز قطور لما يوفره من تحسينات بيئية وتطوير للمظهر الحضري وتخفيف الازدحام مشددا على أن جميع مراحل التنفيذ تتم تحت إشراف هندسي متكامل يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تتابع جميع المشروعات الخدمية بشكل مستمر مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية مباشرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في مقدمة خطط التنمية.

وأكد أن المحافظة تعمل على ضمان شعور المواطنين بتحسن فعلي وسريع في مستوى الخدمات والبنية التحتية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الإسراع في معدلات الإنجاز دون المساس بجودة العمل مشيرا إلى أن المحافظة تستهدف من خلال هذا المشروع تعزيز جودة الطرق ورفع مستوى الخدمات وتحقيق بيئة حضرية آمنة ومتكاملة تخدم أهالي المنطقة على المدى الطويل.

