بتكلفة 25 مليون جنيه، إنشاءات جديدة وتطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية بالفيوم

 ‏وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والرئيس التنفيذي لأحد البنوك المصرية الحكومية، بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء مبنى جديد للاستقبال والطوارئ، ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية المركزي،  بقيمة إجمالية 25 مليون جنيه. 

 

التزامات البنك الشريك 

وقال محافظ الفيوم، إن البروتوكول يقضي بدعم البنك لمستشفى طامية المركزي بمبلغ 25 مليون جنيه، لإنشاء مبنى للاستقبال والطوارئ، ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، بدون تجهيزات طبية، استنادًا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، على قبول مديرية الشئون الصحية بالفيوم، التبرع المقدم لها من البنك، ويسهم المشروع في تخفيف العبء عن كاهل المترددين على المستشفى. 

"حميات الفيوم" تناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد بمؤتمرها السنوي الثاني غدًا

وأشار محافظ الفيوم، إلى حرص المحافظة على التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في رفع العبء عن كاهلهم، آملًا في المزيد من التعاون بين محافظة الفيوم وبنك مصر خلال الفتره القادمة.

