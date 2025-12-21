ضبط 1500 كيلو جبنة موتزاريلا فاسدة بمصنع غير مرخص بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية الصحة والسكان بالفيوم، حملة مكبرة علي محلات ومصانع الأغذية، تهدف إلي السيطرة علي ما يتم طرحه من سلع غذائية للتداول اليومي بأسواق المحافظة، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، وشارك في الحملة مديرية التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على محلات ومصانع الأغذية

وقالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط طن ونصف طن جبنة موتزاريلا غير مطابقة للمواصفات بمصنع يعمل بدون ترخيص، بقرية القاسمية التابعة لمركز اطسا، وتم التحفظ علي المضبوطات وإغلاق المصنع، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض علي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط كبدة فاسدة محملة علي سيارة ربع نقل

وفي سياق متصل، تمكنت حملة من الصحة والتموبن من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكبدة مجمدة منتهيه الصلاحية بناء على تاريخ الإنتاج المدون علي العبوة وكذلك تقرير الطب البيطري وبلغت الكمية المضبوطة 2 طن، وشملت الحملة المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، كما شملت الحملة المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

أيضا شملت الحملة مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

