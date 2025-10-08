الأربعاء 08 أكتوبر 2025
محافظات

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الغربي بالفيوم

إصابة 11 شخصًا في
إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص، فيتو

أصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق القاهرة ـ أسيوط الغربي بالفيوم، بالقرب من مدخل قرية جرزًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وتم إيداع الحالات الخطرة العناية المركزة تحت الملاحظة.

 

اسماء المصابين في انقلاب ميكروباص علي الطريق الغربي

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، علي الطريق الغربي في نطاق الفيوم، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فإنقلبت في نهر الطريق، وأصيب 11 من ركابها، تم نقلهم  إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال مصدر بمستشفى الفيوم العام، إن المصابين هم، سيد صالح عبد السلام 52 سنة، بهلول عبدالتواب محمود مرزوق 52 سنة، أحمد خليفة عبد المنجي 35 سنة، عنتر أحمد رتيب علي 32 سنة، أحمد أبو العيون إبراهيم 20 سنة، إسلام ياسين عبدالحكيم ياسين 20 سنة، أحمد محمد سبق 19 سنة، مصطفى فتحي عبدالمجيد 40 سنة، محمد فتحي محمد عبدالكافي 28 سنة، محمود محمد إبراهيم محمد 18 سنة، وشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر  20 عامًا مصاب بارتجاج في المخ.

ضبط 1620 عبوة مشروب سكري للأطفال منتهية الصلاحية بالفيوم

آلام الولادة تباغت محتجزة داخل قسم الشرطة بالفيوم

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

