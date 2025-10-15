الأربعاء 15 أكتوبر 2025
البحر الأخضر وصل المنازل، أهالي الأربعين بأسيوط يغرقون في "مستنقعات" الصرف الصحي (فيديو)

غرق شوارع الأربعين
غرق شوارع الأربعين بأسيوط بمياه الصرف الصحي، فيتو

يعيش أهالي منطقة الزواتين بمنطقة الأربعين بمحافظة أسيوط في كارثة بيئية حقيقية تحولت فيها الشوارع لمستنقعات وبرك ملوثة من مياه المجاري التي غطت الطرقات وكونت بحر من العفن الأخضر المختلط بالحشرات والروائح الكريهة.

 

شهر ونصف من غرق الشوارع والمنازل بمياه المجاري

أكثر من شهر ونصف يعاني أهالي عدد من شوارع منطقة الأربعين بأسيوط من الإهمال ورغم استغاثاتهم المتكررة إلا أن المسؤولين ودن من طين وودن من عجين صامتين كأن الله ختم على أفواههم والوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

 


وقال محمد عبد المنعم أحد أبناء منطقة الأربعين بأسيوط  إن المجاري ومياه الصرف الصحي طفحت داخل البيوت وفي الشوارع منذ أكثر من شهر ونصف مما يعرض حياتنا وحياة أطفالنا للخطر جراء انتشار البعوض والأوبئة.

وأشار أحمد محمود إلى أن مياه المجاري لا تهدد فقط صحة الأهالي وإنما اوشكت المنازل على الانهيار بسبب وجود مياه الصرف الصحي بالمنازل من الداخل وفي الشوارع من الخارج.

مياه الصرف الصحي تحاصر قرية خباطة بالغربية

محافظ أسيوط: مد خط مياه من صدفا للغنايم ومعالجة الصرف الصحي لري الجوجوبا (فيديو)


ويستغيث أهالي منطقة الأربعين باللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط حيث إن الوضع أصبح خطير يعكس الإهمال وتقاعس المسؤولين رغم تكرار الشكاوى في أكثر من جهة بينما يواجه الأهالي المرض والتهديد بانهيار المنازل وتلف الحوائط في معاناة يومية لا تجد طريقًا للحل حتى اليوم.

الجريدة الرسمية