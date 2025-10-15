البحر الأخضر وصل المنازل، أهالي الأربعين بأسيوط يغرقون في "مستنقعات" الصرف الصحي (فيديو)

يعيش أهالي منطقة الزواتين بمنطقة الأربعين بمحافظة أسيوط في كارثة بيئية حقيقية تحولت فيها الشوارع لمستنقعات وبرك ملوثة من مياه المجاري التي غطت الطرقات وكونت بحر من العفن الأخضر المختلط بالحشرات والروائح الكريهة.

شهر ونصف من غرق الشوارع والمنازل بمياه المجاري

أكثر من شهر ونصف يعاني أهالي عدد من شوارع منطقة الأربعين بأسيوط من الإهمال ورغم استغاثاتهم المتكررة إلا أن المسؤولين ودن من طين وودن من عجين صامتين كأن الله ختم على أفواههم والوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.



وقال محمد عبد المنعم أحد أبناء منطقة الأربعين بأسيوط إن المجاري ومياه الصرف الصحي طفحت داخل البيوت وفي الشوارع منذ أكثر من شهر ونصف مما يعرض حياتنا وحياة أطفالنا للخطر جراء انتشار البعوض والأوبئة.

وأشار أحمد محمود إلى أن مياه المجاري لا تهدد فقط صحة الأهالي وإنما اوشكت المنازل على الانهيار بسبب وجود مياه الصرف الصحي بالمنازل من الداخل وفي الشوارع من الخارج.



ويستغيث أهالي منطقة الأربعين باللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط حيث إن الوضع أصبح خطير يعكس الإهمال وتقاعس المسؤولين رغم تكرار الشكاوى في أكثر من جهة بينما يواجه الأهالي المرض والتهديد بانهيار المنازل وتلف الحوائط في معاناة يومية لا تجد طريقًا للحل حتى اليوم.

