محافظات

استمرار لقاءات رئيس شركة الصرف الصحي للاستماع لشكاوى العاملين ومقترحاتهم

لقاءات رئيس شركة
لقاءات رئيس شركة الصرف الصحي
عقد المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عدة لقاءات  أسبوعية مع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار حرصه المستمر على فتح قنوات تواصل مباشرة والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم. 

ويهدف "قنديل" من هذه اللقاءات إلى متابعة احتياجات العاملين والوقوف على التحديات التي تواجههم في بيئة العمل، مع توجيه الإدارات المختصة بدراسة الملاحظات المطروحة والعمل على وضع حلول عاجلة لها. 

وأكد رئيس شركة الصرف بالاسكندرية أن استمرار هذه اللقاءات يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء. 

وشدد على أن العاملين هم الأساس في تطوير منظمة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

لقاء موسع مع قيادات الصرف الصحي بالإسكندرية 

ولفت إلى حرصه على الاستماع المباشر لكافة دون عوائق أو حواجز، في إطار من الشفافية والانفتاح ودعم الحوار البناء. 

المهندس سامي قنديل الصرف الصحي بالاسكندرية

